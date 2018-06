Revoltë kundër Ramës në Elbasan, policia përleshet me protestuesit (Video)

Qytetarët e Elbasanit janë ngritur në revoltë kundër kryeministrit Rama. Kryeministri Edi Rama ka shkuar sot në Elbasan për të vizituar Panairin e Punës, por ai është pritur me protesta. “Mirësevjen o Pasha i drogës”, shkruhej në njërën nga parullat.

Policia ka reaguar duke i shtyrë dhunshëm protestuesit për t’i hapur rrugë, Ramës dhe ka tentuar t’u marrë parullat. Kryeministri, për shkak të tyre, ka devijuar rrugën. I nisur për tek Prefektura, ai ka marrë rrugën për nga Kalaja nën thirrjet e forta të demokratëve.

Për këtë ngjarje ka reaguar edhe ish-Kryeministri Berisha. “Elbasani pret Noriegën me revoltë!

Qytetarët e revoltuar përleshen me policinë!

Nderim maksimal qytetarëve të Elbasanit!

Shikoni videon e revoltës në Elbasan”, shkruan Berisha.

Kreu i Qeverisë, Edi Rama, e ka tejkaluar me ndihmën e Policisë, protestën e demokratëve me të cilën u prit në Elbasan sot dhe ka nisur fjalën e tij në Panairin e Punës.

Siç Rama e ka njoftuar vetë në Facebook, aty janë afishuar 1576 vende të lira pune të kategorive e profileve të shumëllojshme dhe sipas tij, Zyra e Shërbimit Kombëtar të Punës mundëson punësim real edhe për shumë individë nga familje të dala prej skemës së ndihmës ekonomike.

