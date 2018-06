Rama ul brekët, i vetëofrohet BE për ta kthyer Shqipërinë në një kamp gjigand refugjatësh nga Siria e Afrika

Pas pranimit të mijëra muxhahedinëve dhe kërkesës për të pranuar qëndrën koordinuese për terroristët e ISIS, Rama ka ulur brekët fare dhe i është vetofruar Bashkimit Europian për të shndërruar Shqipërinë në një kamp gjigand të refugjatëve sirianë dhe vendeve të tjera afrikane. E gjitha kjo për të marrë kredite politike mbështetjeje nga BE.

Austria, Gjermania, Holanda dhe Danimarka i propozuan sot Brukselit, si zgjidhje përfundimtare për refugjatët nga Lindja e Mesme, ngritjen brenda këtij viti të një kampi të përhershëm azilkërkuesish, në një shtet të kontinentit evropian, por jashtë kufijve të Bashkimit Evropian.

Kancelari Kurz nuk e bëri të ditur emrin e shtetit që ka pranuar të strehojë të gjithë emigrantët e paligjshëm që sillen nëpër kufijtë ballkanikë dhe ata që kanë arritur të hynë në kufijtë evropiane, por nga burime diplomatike mësohet se një ndër me favoritet është Shqipëria.

“Kemi ndërmarrë një iniciativë që e kemi koordinuar me disa shtete të tjera të BE-së. Unë mendoj se kur njerëzit lëvizin ilegalisht nëpër Evropë, ata mund të zgjedhin destinacionin që preferojnë për të paraqitur kërkesën për azil. Kjo nuk është qasja e duhur, nuk duhet të ndodhë. Propozimi ynë është që këtyre njerëzve që janë në kërkim të azilit t’u ofrohet mbrojtje humanitare jashtë kufijve të BE-së, në një vend brenda kontinentit tonë.

Në këtë mënyrë këtyre njerëzve mund t’u ofrojmë mbrojtjen humanitare nëse është e nevojshme, por ata nuk do të mund të zgjedhin shtetin që kanë dëshirë të kërkojnë azil. Kemi nisur kontaktet për të gjetur zgjidhjen më të mirë dhe ka progres deri tani në diskutimin e kësaj çështjeje”.

Presidenti i Komisionit Europian Juncker, nuk e ka kundërshtuar këtë ide.

“Të merresh me emigracionin ilegal është një çështje evropiane, por njëkohësisht edhe kombëtare e secilit shtet anëtarë, ndaj nuk refuzohet një iniciativë e tillë. Kur flitet për çështjet e emigracionit ilegal, duhet gjetur një zgjidhje konsensuale mes nesh, në fund të Qershorit. Për mua, mbrojtja e kufijve të jashtëm të Evropës është një përparësi që ka përparësi mbi çështje të tjera”.

Krahas ngritjes së kampit më të madh të refugjatëve jashtë kufijve të BE-së, Austria ka propozuar në takimin e Ministrave të Brendshëm të shteteve nga ku po kalon rrjedha e re e refugjatëve, që të mbrojnë kufijtë e tyre me forca ushtarake. Disa ditë më parë, Kryeministri bullgar Borisov propozoi që edhe luftëtarët e kthyer të Shtetit Islamik të administrohen nga një qendër koordinimi në kryeqytetin shqiptar.