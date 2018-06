Punon nën tavolinën e Veliajt dhe shkruan kundër artistëve… dhe një dedikim nga Bleona: E dashur k…

Nuk mund të ndjesh vetëm neveri për ata që kanë vendosur të përdoren në betejën e fundit të pushtetit për të tjetërsuar mijëra metra katrorë tokë të një pasurie publike si Teatri Kombëtar dhe për t’ia kaluar ato në xhep biznesit privat të shefit në qeveri për të ngritur kulla.

Aq më shumë shtohet kjo neveri kur shikon se cilat janë figurat e diskretitura në opinion që mundohen të bëjnë avokatin e Ramës dhe të Veliajt në këtë moment. Të gjithë ata janë rrogëtarë të pushtetit dhe kjo I bën ata akoma dhe më të neveritshëm, por edhe është një dëshmi se qeveria tani ka mbetur vetëm dhe se përveç mercenarëve që paguhen për shërbime njëlloj si prostitutat nuk ka mbetur askush tjetër sot në opinion publik që ti mbështesë.

Në debatin për Teatrin dolën tre apo katër zagarë publik që lehnin kundër aktorëve për llogari të rrogës së tyre. I pari ishte Drejtori i Teatrit, krijesa më e përçudnuar sot në Shqipëri dhe çdo koment për të është i tepërt sepse është njësoj si të komentosh një psikopat.

I dyti ishte Drejtori i Teatrit të Kukullave, një kukull e vërtetë që nuk e di se as se nga vjen dhe as se ku shkon.

I treti ishte i rrjedhuri aktor i realizmit socialist me emrin M.Paja, një ish aktor i rëndomtë i estradës së Fierit i kthyer në një kufomë sot dhe dukej se e kishin ngritur nga varri për ti ndihmuar në çështjen e partisë.

I katërti ishte një lushnjar i çekulibruar që e rrahin një herë në javë rrugëve të vendit i ardhur nga Greqia që zbuloi Tiranën përpara dy vitesh.

Ja vetëm këta ishin në debatin për Teatrin. Doni edhe një tjetër? Eshtë gazetarja që punon poshtë tavolinës së Veliajt në Bashki me emrin I.T. Në fakt ajo gjithmonë poshtë tavolinave ka punuar dhe kjo është e vetmja punë që di të bëjë mirë, edhe për kohë, sepse edhe mosha bën të veten, dhe koha kërkon profesioniste të reja.

Disa pjesë nga nga punët e saj me rrogat poshtë tavolinave në Bashki

….fryma është e njëjta që është sot: aktorë të mirënjohur dhe jodheaq, sindikata, fjalime në emër të artistëve, protesta në bulevard, kërcënime me grevë urie… Dhe bashkë me to edhe rreshtimet pro dhe kundër artistëve, jo vetëm në oborrin e teatrit por edhe në media. Kishte gazeta me Ramën, kishte edhe me artistët. Për shembull, një nga shefat e mi (si e re, fruthe që isha, kisha shumë të tillë) më këshillloi/urdhëroi që të mos futja shumë argumente të zyrtarëve në artikujt e mi, por të merrja më shumë prononcime të artistëve, sepse ata i donte populli dhe se populli do na lexonte e do na blinte gazetën. “Ky Rama mund të jetë komplet gjeni, mi Iva”, më tha, “po nuk e njeh populli. Populli do që të lexojë ata, artistët e filmave, ata jepi. Ja, për shembull, shko e merri një intervistë këtij Vangjush Mios, boll me Ramën dhe të vetët”.

E kishte fjalën për Vangush Furxhiun, ndjesë pastë, që në atë kohë ishte ndër zërat më të spikatur kundër ligjit të teatrit. Në të njëjtën mënyrë si dhe gazetarët sot, që Mirush Kabashit i thonë Mitrush Kuteli, ish-shefi im e kishte bërë zgjedhjen: ne jemi me popullin. Populli i do artistët, sepse ka parë filmat e Kinostudios dhe mban mend batutat e tyre, populli lexon, klikon dhe komenton portalet dhe ja ku jemi: në një Teatër Popullor. Të njëjtët artistë, që njëzetë vjet të shkuara merrnin fitimet nga metrat katrorë të godinës së Teatrit, sot janë vigjilentë se mos ndonjë i zgjuar tjetër i merr ato metra.

Të njëjtët artistë që dje ishin deputetë apo zyrtarë të “Berishës 1”, teksa degradonte Kinostudioja dhe shkatërrohej gjithë rekuizita e filmave që mund të bëhej ekspozitë, ku e ku më e mirë sesa “teatri muze”, sot janë sërish në qendër të debatit. Ata që kanë heshtur për shkatërrimin dhe rrjepjen e Piramidës në mes të ditës, madje kanë qenë zyrtarë shtetërore edhe kur “Berisha 2” jepte fonde të tjera për ta kthyer Piramidën në teatër, sot nuk ndjehen dhe as nuk pyesin “ore mirë teatri nuk u bë, po ato lekët dhe mermerin që u rrop, kush i mori?!”

Të gjithë janë specialistë ndërtimi në këtë vend, të gjithë janë arkitektë, të gjithë njohës monumentesh. Mund të tirret edhe nja njëzet vjet të tjerë kjo punë, argumentet nuk shterojnë. Dikush prej artistëve mund të jetë kundër PPV-ve, sepse e ka pësuar kur ka dhënë shtëpinë e vet. Unë mund të jem pro, sepse jam shumë e kënaqur me ekperiencën me ndërtuesin që mori truallin e shtëpisë sime… Dikush nuk ka asnjë kundërshtim që të bëhet teatër i ri, por thotë pse “Fusha”. Unë them po e bëtë, aman jepjani “Fushës”, sepse në më pak se një vit bëri gjithë atë shesh dhe mos ia jepni firmës “Curri”, për shembull, se ka gjashtë muaj që nuk po mbaron dot një rrugicë të qelbur në lagjen time…

Por ja që këto punë nuk bëhen kështu. Nuk bëhen dot me diskutime popullore. Jemi vend kaq i vogël sa për çdo njeri që flet, e gjejmë vegjen: ky ka marrë rrogë me PD-në, ky me PS-në, këtij i kanë futur vajzën në punë, atij i kanë hequr nusen… Përtej populizmave, të gjithë e dinë që Shqipërisë i duhet një Teatër Kombëtar dinjitoz, siç nuk e ka pasur kurrë. Pastaj i duhen mbi të gjitha shfaqje të mira, në gjuhën shqipe, në të vetmen gjë që na bën “kombëtarë”. “Teatrin e bëjnë njerëzit, jo godina”, ishte ndoshta shprehja më e goditur që tha sot Erion Veliaj. Le të nisim të sillemi pra të gjithë si kombëtarë, mjaft e mbajtëm teatrin si popullor.

Për të njohur më mirë këtë personazh shërben një debat i pak kohëve më parë I kësaj punëtoreje bashkiake në media dhe një këngëtareje si Bleona Qerreti që nuk ka turp për atë që bën dhe atë që thotë e thotë hapur dhe pa pasur asnjë teklif duke qenë të paktën e vërtet3ë me veten dhe jo e shtirur dhe aq më pak të pranojë moralin nga ajo që e konsideron kurvë.

Reagimi i Bleonës për Tiçon

E dashur ‪#‎Kurva ‪#‎Xitele Iva Tico!

E pane te gjithe mbreme qe nuk kishe guxim jo te me ktheje pergjigje, po as te me shikoje drejt ne sy!

Por meqe jeta nuk eshte treguar dhe aq “bujare me ty” dhe ti “po vdes” te kesh pak vemendje nga fama ime, e vetmja zgjidhje per mua, eshte qe te ulem per 5 minuta ne nivelin tend qe te te sqaroj e degjeneroj publikisht per cdo pike te “reagimit tend ekskluziv” ne ‘neësbomb’!

1. “LereMallin bej palester ” te grantoj me jeten time qe ASNJEHERE ne jeten time nuk kam bere asnje lloj droge!

2. “Menderen” time asnjeri me dy sy ne balle nuk e ‪#‎shan – po ti dhe‪#‎ArjanÇani ma ‪#‎Çan!!!

3. Te garantoj qe menderja ime eshte 100% me e bukur se sa e jotja dhe defintivisht 1000% me e bukur se sa e ‪#‎Çanit ! Po ti nuk ke faj ne kete pike sepse “bytha” per ty ka qene nje pike e rendesishme e karrieres tende (nese do ta quajme qe ke nje te tille) sepse nuk ke lene burre te‪ #‎martuar ‪#‎PA ‪#‎FJETUR ‪#‎ME ‪#‎TE qe te mbash vendin e punes!

Kete e di cdo njeri qe te njef nga afer, jo vetem une , keshtu qe nese emrat i ke harruar, do jem shume e lumtur te t’i kujtoj se kur arrike moshen 37VJEC (GJITHMONË SIPAS TEJE) paske nje memorje te jashtezakoneshme!!!

Me matematiken paske qene cope cope ne shkolle, sepse ngado qe ta kthesh nuk te del llogaria: “Bleona eshte moshe me mua” the ne emisionin e nentorit ne “Opinion”.

Kam te paketen 10 deshmitare, te ftuarit e emisionit te djeshem, dhe kameramanet, qe ishin aty mbas emisionit kur une te pyeta: “Kur ke lindur ti Iva” dhe pergjigjja jote ishte: 1976! Une NUK KAM LINDUR NE 1976 dhe nje gje eshte super e sakte dhe e sigurte: UNE NUK JAM 37 vjec!!!!!

Nderkohe qe ti je 39!!!!

Po kjo nuk eshte fare me rendesi, sepse une do behem 37, 47, 57 dhe 67 dhe prape do jem Bleona e do vazhdoj te kendoj, ndersa ti do vazhdosh te hedhesh balte mbi suksesin dhe sakrificen time, dhe te cdo kujt tjeter qe te del perpara, ne menyre qe te justifikosh deshtimin tend ne jete, dhe te ngushellosh veten kur te shikohesh ne pasqyre!

Gazetaret ne te gjithe boten flasin me fakte, nderkohe qe ti flet me thashetheme sepse ti ka errur syte deshperimi!!!