Protesta për Teatrin/ Budina: Nëse qeveria nuk tërhiqet, do gjejmë zgjidhje dhe më të fortë

Artistët kanë vazhduar edhe sot me protestën e tyre në mbrojtje të Teatrit Kombëtar pasi qeveria këmbëngul për shembjen e tij.

Ata jaën mbledhur sërish tek godian e TK-së dhe kanë bërë thirrje që qeveria të tërhiqet nga projektligji që parashikon shembjen e Teatrit.

Ndër ata që folën ishte dhe regjizori Robert Budina i cili theksi se nëse qevera nuk i dëgjon artistët ata do gjejnë zgjidhje më të forta për të arritur qëllimin e tyre në mbrojtje të Teatrit Kombëtar.

“Ne do të dalim në protesta deri sa qeveria të tërhiqet”, tha ai.

Ndërkohë që ndryshe nga herët e tjera artistët përveç fjalimeve kanë performaur dhe me këngë dhe poezi.

Ndërkohë që kësaj proteste i janë bashkuar shumë qytetarë shqiptarë me profesione të ndryshme, të cilët kanë dalë në mbështetje të artistëve.

Pjesë e kësaj proteste janë bërë edhe deputetët e LSI-së, Floida Kërpaçi dhe Endrit Brahimllari.