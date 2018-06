Propozimi italian shpëton Shqipërinë nga 600 mijë refugjatët që kërkon Rama

Italia mund të jetë shëptimi i idesë së çmendur të Ramës për ngritjen e kampeve të refugjatëve në Shqipëri. Italia propozon si vende ku mund të strehohen emigrantët, vendet afrikane dhe jo europiane.

Ka një propozim për ngritjen e pikave të kontrollit në kufirin jugor të Libisë, (i cili u refuzua nga nënkryetari i Libisë, Ahmed Maiteek). Dhe është ideuar për të garantuar dhënien e ndihmës teknike dhe ekonomike të vendit afrikan, për ta vënë atë në një pozitë dominuese në kontrollin e rrjedhave migratore. Këto janë dy përbërës të ‘recetës’ që Matteo Salvini i ilustroi institucioneve libiane.

Kreu i Ministrisë së Brendshme italiane arriti në Tripoli, ku u takua me ministrin e Brendshëm libian, Abdulsalam Ashour dhe nënpresidentin libian, Ahmed Maiteek. Salvini gjithashtu do të takohet me kryeministrin, Fayez al-Serraj. Në ditët para vizitës, shërbimet inteligjente dhe ambasadori italian në kryeqytetin libian, Giuseppe Perrone përgatitën terrenin për vizitën e parashikuar. Në të njëjtën kohë, mbyllja e porteve italiane për anijet të emigrantëve, ka ndodhur, por sërish u kërkohet nga Franca pritja e anijes Lifeline, anija e mbushur me emigrantë, e cila prej ditësh tashmë po pret mundësinë e ankorimit, shkruan sot “Il Sole 24 Ore”.

Ndryshimi i rojes në Viminale gjithashtu sjell me vete një strategji të re në marrëdhëniet me fqinjin libian. Pavarësisht se ministri i ri i brendshëm italian ka pranuar në mënyrë të përsëritur të vlerësojë zgjedhjet e paraardhësit të tij, Minniti, zgjedhjet që kanë lejuar të zbarkojnë anijet nga Libia që nga korriku 2017, tani qëndrimi është i rafinuar.

Në Tripoli, Salvini rikujtoi se vendi i Afrikës së Veriut përfaqëson një mundësi për zhvillim.

“Ne do të jemi pranë autoriteteve libiane gjithashtu me mbështetjen e nevojshme teknike dhe ekonomike për të forcuar sigurinë në Mesdhe së bashku dhe për të forcuar bashkëpunimin hetues dhe, në përgjithësi, bashkëpunimin mbi sigurinë”, tha më tej Salvini, kreu i Lidhjes Anti-emigrante.

Bashkëpunimi në fushën e sigurisë, dhe pastaj në menaxhimin e flukseve migratore, do të thotë vendosja e më shumë të Rojeve bregdetare në Libi, sipas ministrit italian, në një pozicion për të kontrolluar zonën e tij SAR (Search and Rescue), përgjatë linjave të asaj që ndodhi dje me gjashtë anije me një mijë migrantë në bord.

Deri tani, roja bregdetare italiane ka ndërhyrë edhe jashtë zonës së përgjegjësisë së saj të rreptë, me Libinë që luan rol dytësor, shpesh me mbështetjen e marinës italiane.

Për të ndaluar nisjet, ekziston nevoja për të siguruar burime shtesë për ambientet e Gardës Bregdetare dhe Marina, të cilat deri më tani po përdorin katër anije patrullimi, të dhuruara nga Italia.

Ka një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga Roma dhe Tripoli me qeverinë e mëparshme Gentiloni. Tani mendohet se do të vijë një përditësim i kësaj marrëveshjeje, në dritën e nevojave në zhvillim dhe orientimit të ri të qeverisë M5S-Lega.

Në ditët e fundit, ministri i Brendshëm kujtoi disa pika të marrëveshjes së vjetër me Gadafin, e cila gjithashtu përfshinte ndërtimin e dispozitës Tripoli-Bengazi bregdetare dhe të një sistemi radar për të kontrolluar kufijtë e zgjatur jugore shkretëtirën e vendit, përshkuar nga emigrantët.

Paralelisht, hipoteza propozon që platforma franceze ulje në Itali dhe Spanjë, kreu i Ministrisë, ministri italian nënvizoi nevojën për të forcuar kontrollet në afërsi të kufijve të vendit afrikan: “Italia dëshiron të jetë një protagonist në marrëdhëniet me Libinë. Tashmë të enjten në samitin evropian qeveria do të mbështesë nevojën për të mbrojtur kufijtë e jashtëm të Libisë Jugore, sepse nuk është vetëm Libia dhe Italia që mbështesin kostot ekonomike dhe sociale të këtij emigrimi”, ka thënë Salvini.

“Në gjysmën e parë të muajit shtator – njoftoi zëvendëskryeministri italian – do të mbajmë një konferencë mbi emigracionin e paligjshëm, bashkuar me vizionin italian dhe libian. Ne do të jemi promotorë në nivel evropian për të mbajtur këtë konferencë në Libi, sepse problemet duhet të adresohen dhe zgjidhen në Libi, jo në kryeqytete të tjera evropiane”.