Policia me maska e armë terrorizon turistët në Sarandë

Ish-Kryeministri Sali Berisha me anë të një postimi në faqen e tij në Facebook, ka publikuar denoncimin e një qytetari, i cili akuzon policinë në Sarandë për terror ndaj turistëve. Qytetari shkruan se “polica me maska me armë sikur jemi në Kabul”.

Postimi i Berishës

Pergjysmohen kroçierat dhe turistet qe vijne ne Sarande!

Policia terror ndaj turisteve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Doktor jemi ne sezon turistik ku presim mijra turist ku vjet ne kete koh vinin 2~3 krotcere ne jav apo 10 dit ne Sarand dhe sivjet vjen nje ne 15 dite dhe zbresin prej saj me pak se gjysmat e turistave mir po ka 2-3dit qe policia e shtetit terorizon turister cdo 50 m postoblloqe kontrolle Iveko policie polica me maska me arm sikur jemi ne Kabul polic pa edukat fryen me nje kallash ne krah u flasin qytetareve me presione u marin targat shenim i japin nr nepermiet radiove hapin bagazhe nje gje anormale ne nje qytet qe esht ne sezon turistik . Nuk e di a kish kaq polic kur u “kontrollua” per Agron Xhafen apo Saimir Tahirin? Respekte fitore PD”.