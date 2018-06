Plas në Fier dhe Lushnje, protesta kundër Ramës dhe incidente me bandën në polici

Një ngjarje e paprecendetë ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Fierit, ku policia është përplasur sërish me qytetarët. Qytetarët të cilët kishin dalë me banderola në duar gjatë vizitës së Edi Ramës, janë përplasur me policinë, pasi Drejtori i Policisë ka marrë banderolën dhe e ka grisur, duke shkelur në këtë mënyrë të drejtat e individit për të protestuar.

Kryeministri Edi Rama është pritur me protesta në qytetin e Fierit, ku mori pjesë në e panairin Rajonal të Punës.

Rama është detyruar qe të mos shkojë në panair nëpërmjet hyrjes kryesore ku gjendeshin protestuesit, por ka përshkuar unazen e qytetit për të mbërritur në Panair.

Ndërkohë që para se të hipte në makinen e tij për t’u larguar, Rama ka provokuar protestuesit duke ngritur dy gishtat lart, simbol i demokratëve. Gjatë largimit të Ramës, gardistët e shoqëronin me vrap makinën e tij, e ngjashme me rastin e Kim Jongut Un.

Raportohet se Rama është shoqëruar nën masa të rrepta sigurie gjatë vizitës së tij në stendat e Panairit të Punës në Fier.

Dhjetra qytetarë të irritur, kanë thirrur në turmë ‘Rama ik’. Ndërkohë që në qendër të tyre duket deputeti i PD-së në qarkun e Fierit, Luan Baci, i cili po përpiqet që të qetësojë protestuesit.

Megjithëse siç duke dhe nga pamjet protestuesit janë ‘izoluar’ nga forca të shumta policie.

E njejta situatë ka ndodhur edhe në Lushnje gjatë vizitës së Ramës paraditene sotme.