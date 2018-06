PD: BE e bindur, Rama i lidhur me krimin, koha për ta larguar

Partia Demokratike ka bërë thirrje sërish sot se ka ardhur koha që kryeministri Edi Rama të largohet për t’i hapur rrugën integrimit europian të Shqipërisë.

Në një deklaratë nga selia blu, deputeti Flamur Noka citoi sot artikujt e shumtë të mediave të huaja për drogën që vazhdon të eksportohet nga Shqipëria dhe pastrimin e parave nga qeveritarët, në një kohë kur Shqipëria priste hapjen e negociatave me BE-në.

“Dëshmia e zyrtarëve të Policisë italiane dhënë gazetës franceze Liberation se në Shqipëri po mbillet kanabis me sasi të mëdha është dëshmi e faktit se Edi Rama po gënjen. Në Bari janë bllokuar 10 ton drogë vetëm 4 muajt e fundit, prodhim i muajve të fundit sipas analizave të kryera, që përkon me kohë kur Rama shpallte fitoren e luftës kundër kanabisit.

E vërteta është se lufta kundër trafikut të drogës është një nga kushtet e vëna Shqipërisë në këmbim të hapjes së negociatave. Edhe mediat europiane po e shprehin hapur se paratë e drogës janë të pushtetit. Shqiptarët dhe BE-ja nuk kanë asnjë dyshim se kjo qeveri e ka lidhur fatin e saj me krimin dhe drogën dhe tani është koha ta largojmë Edi Ramën dhe bandën e tij që t’i hapim rrugën Shqipërisë drejt Evropës”, theksoi Noka.

Deklarat e plotë

Droga dhe pastrimi i parave të pista nga organizatat kriminale me mbështetje qeveritare janë dy nga arsyet kryesore pse Shqipërisë nuk iu hapën negociatat dhe as kanë për t’iu hapur as në 2019-ën.

Dëshmia e zyrtarëve të policisë italiane në gazetën franceze “Liberation” se në Shqipëri vazhdon të mbillet kanabis me sasi të mëdha është një provë tjetër se Edi Rama mashtron, kur thotë se e ka hequr Shqipërinë nga harta e kultivimit të kanabisit.

Siç pohon, Nicola Altieri, gjeneral brigade në Bari, atje është bllokuar 10 ton drogë vetëm në katër muajt e parë të këtij viti. 10 tonë drogë që nuk është prodhim nga stoku i vjetër, sepse analizat e policisë italiane kanë treguar se prodhimi i përket muajve të fundit. I përket kohës, kur nga Edi Rama u shpall fitorja e luftës kundër kanabisit, njësoj siç shpalli tani fitoren për hapjen e negociatave.

E vërteta është se lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës është një nga kushtet që Bashkimi Europain i ka vënë Shqipërisë, në mënyrë që të vendosë për hapjen e negociatave qershorin e ardhshëm.

Në të vërtetë, nuk do të ndodhë asgjë nga ato që presin shqiptarët dhe bashkimit Europian, sepse Edi Rama është përfituesi kryesor i parave nga kultiivimi dhe trafikimi i drogës.

Edhe mediat europiane tani po e shprehin hapur se “paratë e drogës janë bërë para të politikës në Shqipëri”.

Rasti i 3.4 milionë eurove të drogës me Toyota Yaris është simboli i përfshirjes së maxhorancës së Edi Ramës në pastrimin e parave të drogës, duke nisur nga dy ministrat e brendshëm tek kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.

Shqiptarët, por dhe Bashkimi Europian nuk kanë më ansjë dyshim se kjo qeveri e ka lidhur fatin e saj me krimin dhe drogën, duke tradhëtuar intersat e vendit. Tani është koha ta largojmë, për t’I hapur Shqiperisë rrugën europiane.