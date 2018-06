Paloka: Eshtë më keq nga sa mendoni, Edvini është zari i Geronit

Nënkryetari i PD, Paloka i është kundërpërgjigjur Ramës për survejimin e kreut të PD përmes një postimi në facebook ku shprehet se krimi po e përdor Ramën si zarin e vet.

“Fatkeqesia qe i ka rene ketij vendi me Edvinin eshte shume me e madhe nga sa duket.

Per te qene te sinqerte, krimi eshte ngatrruar shpesh ne kembet e politikes, nga te gjitha krahet. Por ajo qe po ndodh sot eshte shume e rende dhe e paprecedente.

Opozita ne denoncimet e saj mbi lidhjet e edvinit me krimin , e ka cilesuar shpesh ate si “kapo” si “kreu i kupoles, si “bos i krimit” etj. Ne fakt realiteti eshte shume me i rende se kaq…; Edvin Rama nuk eshte “kapoja”, nuk eshte ai qe mban nen urdhera krimin. Edvini eshte Zari i krimit. Ai eshte nen urdhera dhe perdoret nga krimi.

Sot, pas denoncimit qe PD beri lidhur me perdorimin e strukturave te policise per te survejuar kreun e PD, Edvini nuk beri gje tjeter pervecse vertetoi qe eshte dhe zar i Agron Xhafajt…”thota Paloka.

Denoncimi i Spahos për survejimin e Bashës

Survejimi i paligjshëm dhe kriminal i kreut të opozitës me urdhër të Edi Ramës dhe Fatmir Xhafajt është përdorim i policisë së shtetit si polici private në funksion të mbrojtjes së trafikut të drogës dhe krimit të organizuar, ku janë përfshirë drejtuesit më të lartë të qeverisë.

Operacioni klandestin i ndjekjes dhe përgjimit 24 orë të kryetarit të opozitës dhe familjes së tij është operacion i paligjshëm, antikushtetues dhe kriminal.

Operacioni klandestin është konceptuar dhe zbatuar nga Fatmir Xhafaj, ish-hetuesi i dhunshëm i komunizmit, me urdhër të Edi Ramës.

Ndjekja dhe përgjimi i kryetarit të opozitës bëhet për interesa kriminale. Në këtë operacion Rama dhe Xhafaj po përdorin strukturat e policisë që janë krijuar dhe kanë për qëllim të gjurmojnë dhe luftojnë krimin dhe drogën për të gjurmuar dhe luftuar ata që që denoncojnë krimin dhe drogën.

Ky operacion dëshmon se qeveria funksion si një pushtet privat kriminal në mbrojtje të trafikut të drogës dhe krimit të organizuar ku janë përfshirë drejtuesit më të lartë të qeverisë.

Këto operacione klandestine kriminale kanë garancinë e mbrojtjes nga prokuria politike e drejtuar nga Arta Marku, përfaqësuesja dhe shërbëtorja politike e dyshes Rama-Xhafaj. Këto veprime kriminale kanë garancinë e mosndëshkimit si rezultat i shkatërrimit të Gjykatës Kushtetuese, paralizimit të plotë të Gjykatës së Lartë dhe kontrollit të plotë mbi sistemin e drejtësisë nga Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj.

Në këto kushte, Shqipëria është sot është në një gjendje ku jeta, liria, prona dhe e drejta e çdo qytetari janë të rrezikuara nga krimi që mbrohet nga shteti.

Gjendja e lirisë, të drejtave të njeriut dhe drejtësisë në vend do të bëhet edhe më e rëndë pasi, për të mbrojtur lidhjet dhe përfshirjen e tyre kriminale në trafikun e drogës, dyshja Rama-Xhafaj do të vazhdojë të kryejë krime të tjera ndaj kujtdo që bëhet pengesë për ta.

Prandaj, sot më shumë se dje, është e domosdoshme që Fatmir Xhafaj të largohet për t’i hapur rrugën dekriminalizimit të vërtetë të Policisë së Shtetit, e cila është kthyer nga një strukturë private e vëllezërve Habilaj në një strukturë private të vëllezërve Xhafaj.

Sot, është më e domosdoshme se kurrë që Reforma në Drejtësi të kthehet në binarët kushtetues, për ta çliruar drejtësinë nga kapja që i ka bërë Edi Rama dhe, përmes tij, krimi i organizuar.