Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka reaguar pas vendimit të KPK për prokurorin Gentian Trenova. Në në një njoftim në rrjette sociale, Manjani e vlerson këtë vendim si “Palaço-vettingu, si hakmarrje politike!”. Nuk kam dëgjuar asnjë ankesë e as fjalë negative (që midis nesh ka shumë) për këtë prokuror, shkruan Manjani, duke shtura se, “ka vetëm një “të metë”. Nuk i pëlqen fare Rilindasve që qeverisin sot! Hetimi ndaj skandalit të Serverit të Tatimeve, ky Genti ishte në krye të hetimeve, e dënoi Atë!

Kaq është e vërteta e hidhur!

Përrallat me pasuri janë pislleqe dhe palaçollëqe! Ata që e kaluan vettingun ishin disafish më të pasur se Gentian Trenova!, vijon Manjani.

Postimi i plotë i ish-ministrit të Drejtësisë

Palaço-vettingu, si hakmarrje politike!

Ky është palaçollëk jo vetting! Është hakmarrje e pastër politike!

Kjo është prova flagrante që dëshmon fort se kush e si e bën vettingun në këtë vend!

Le të jesh korrekt me detyrën, por nuk qe me Rilindjen je i mbaruar!

Turp e faqja e zezë!