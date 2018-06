Nga 552 barna rimbursimi, 194 prodhim i Profarmës së Doshit

Farmacitë, detyrohen të shesin edhe 59 barna “alternativë e dytë” të kësaj fabrike. Edhe për vitin 2018, “Profarma” e Tom Doshit është kompania kryesuese furnizuese, për numrin e ilaçeve që qeveria ka futur në listën e ilaçeve të rimbursueshme që paguhen nga shteti, pa llogaritur spitalet e urgjencat, të cilët në masën 50% “punojnë” vetëm me ilaçet e fabrikës së deputetit komplementar!

Sipas përbërjes së listës edhe ilaçet që prodhon punishte “Toma”, janë përzgjedhur e caktuar nga Ministria e Shëndetësisë, të shpëtojnë pacientë nga diagnoza insufiçence kardiake, kancer, Hepatit C, diabet, në shërbimet onkologjike, gastrohepatologjike, endokrinologjike, kardiologjike, psikiatrike, neurologjike, ukulstike e shumë të tjera.

Ata që i kanë provuar ilaçet e markës “Toma”, shprehen se janë ilaçe “gëlqere” dhe “lëngje” pa efekt kurimi, veçse të mbushin barkun, por që mbushin xhepat e deputetit Doshit, që duket se këtë “nder” ia bën qeveria edhe “me hir” edhe “me pahir”, për të “mos mërzitur” Tomën!

Sipas letrave që disponon FSDKSH, rezulton se në listën e rimbursimit janë futur 552 ilaçe, 135 prej të cilave janë prodhime të markës “Toma” e janë skeduar dhe paguhen nga shteti si “alterantivë e parë” mjekimi.

Por farmacistët deklarojnë “nën zë”, se përveç 135 ilaçeve që “Pamfleti” i disponon me kod, me çmim tregu e çmim rimbursimi, Tomës i bëhet edhe një “nder” tjetër.

Me urdhër “shoqëror” të ministres së Shëndetësisë, Manastirliu, në listën e rimbursimit përdoren edhe 59 ilaçe të tjerë prodhim “Toma”, si ilaçe alternative, me të cilët zëvendësohen ilaçet prodhim i huaj “Alternativë e parë”, që nëpër farmaci mungojnë qëllimisht për të shitur ilaçet e Tomës!

Llogaria “sekrete” që Ministria e Shëndetësisë dhe FSDKSH nuk e tregojnë, flet për 10.4 miliardë lekë të reja kosto të ilaçeve që rimbursohen për vitin 2018, nga të cilat 36% të vlerës ose 3.8 miliardë lekë të reja në vit, shkojnë tek fabrika e deputet Tomës, ku ai është 49% aksioner./Pamfleti

Ja ilaçet e Tomës, me të cilët mbushin barkun shqiptarët

Omeprazole 20 mg hard caps. Ulcozol

Ranitidine 150 mg f.c.tabl. Ranitidine

Timolol 0.5%-5ml pika për sy Timolol

Metformin 500 mg tablet Metformine

Metformin 850 mg tablet Metformine

Metformin 1000 mg f.c.tabl. Metformine

Glibenclamide 5 mg tablet Glibenklamid

Metoclopramide 10 mg tablet Prulan

Nystatine 500.000 Nj.N f.c.tabl. Pronystin

Clopidogrel 75 mg f.c.tabl. Clopidolut

Acid Folic 5 mg tablet Acid Folik

Digoxin 0.25 mg tablet Digoksine

Propafenone 150 mg f.c.tabl. Aritmine P

Propafenone 300 mg f.c.tabl. Aritmine P

Amiodarone 200 mg tablet Amiodaron

Bisoprolol 5 mg f.c.tabl. Procor

Bisoprolol 10 mg f.c.tabl. Procor

Nebivolol 5 mg tablet Nebiol

Carvedilol 25 mg tablet Dilapro

Carvedilol 12.5mg tablet Dilapro

Nifedipine 10 mg c.tabl. Nifedipine

Nifedipine 20 mg tablet Pronipin

Verapamil 40 mg f.c.tabl. Veprol

Verapamil 80 mg f.c.tabl. Veprol P

Diltiazem 60 mg tablet Diltiazem

Enalapril 20 mg tablet Enalapril

Valsartan 80 mg f.c.tabl. Valsartan

Valsartan 160mg f.c.tabl. Valsan

Irbesartan 150 mg f.c.tabl. Ultesan

Irbesartan 300 mg f.c.tabl. Ultesan

Olmesartan 20 mg f.c.tabl. Mesacor

Propranolol 40 mg tablet Propranolol P

Metoprolol 100mg tablet Metoprolol

Atenolol 100 mg f.c.tabl. Atenolol P

Spironolactone 25 mg tablet Spirolan

Spironolactone 50 mg tablet Spirolan

Methyldopa 250 mg tablet Metil Dopa

Furosemide 40 mg tablet Furosemid

Simvastatine 10 mg f.c.tabl. Siprolip

Simvastatine 20 mg f.c.tabl. Siprolip

Simvastatine 40 mg f.c.tabl. Siprolip

Atorvastatine 10 mg f.c.tabl. Aprolip

Atorvastatine 20mg f.c.tabl. Aprolip

Terazosine 2mg tablet Flotrin Pro

Terazosine 5mg tablet Flotrin Uro

Prednisone 5 mg tablet Prednizon

Prednisone 5 mg tablet Cutason

Piroxicam 20 mg tablet Pirocutan

Ibuprofen 400 mg f.c.tabl. Fasdol

Naproxen 250 mg f.c.tabl. Pronax

Allopurinol 100 mg tablet Alopurin

Acid Nalidiksik 500 mg tablet Nalidiksine

Tamsulosine 0.4mg prlg.tab. Prostacure

Dexamethasone 0.5 mg tablet Prodexa T

Erythromycine 250 mg tablet Eritromicine

Betamethasone 0.1% 15 g krem Betaval

Metronidazol 500 mg ovule Metronidazol

Econazol Nitrate 150 mg ovule Ekonal

Nicotinamide 200 mg tablet Nikotinamid

Thiamine 50 mg/ml tret.per inj. Vitamine B1

Isosorbite Dinitrate 10 mg tablet Nitrosorbit

Isosorbite Mononitrate 40 mg tablet Monopan

Losartan Potassium 50mg f.c.tabl. Losartan

Hydrochlorothiazide 25 mg tablet Hidroklortiazid

Furosemide 20 mg/2ml tret.per inj. Furosemid

Acid Ascorbic 100 mg/ 2 ml tret.per inj. Vitamine C

Metoclopramide 10mg/2ml tret.per inj. Prulan

Pyridoxine 100 mg/ 2 ml tret.per inj. Vitamine B6

Acid Acetylsalicylic 100mg f.c.tabl. Kardiospir

Papaverine Hydrochloride 40mg/ml tret.per inj. Papaverine

Atropine Sulphate 1 mg – 1 ml tret.per inj. Atropine

Butylscopolamine Bromide 10 mg sgr.c.tab. Buskolamin

Vitamina A+D (10000/10000 Nj.N)/ 1ml pika nga goja Advit

Cyanocobalamin 100 mg/ml tret.per inj. Vitamine B12 63.6

Cyanocobalamin 500 mg/ml tret.per inj. Vitamine B12

Triamteren+Hydrochlorthiazid e 50 + 25mg tablet Triam H

Enalapril+Lercanidipine 20+10mg f.c.tabl. Lecorin ACE

Phenobarbital 15 mg tablet Luminal

Phenobarbital 60 mg tablet Luminal

Trihexyphenidyl 5 mg tablet Parkinsan

Amantadine 100 mg tablet Amantadine

Ketotifen 1mg hard cap. Ketofex

Doxycycline 100 mg tablet Doxyderma

Spiramycine 250 mg tablet Spiramicine

Ciprofloxacine 500 mg f.c.tabl. Neocil

Pethidine 100mg/2ml tret.per inj. Petidine

Metamizole 50 % -2 ml tret.per inj. Analgine

Paracetamol 125mg suppos Paracetamol

Haloperidol 2 mg/ml pika nga gojaHaloperidol

Olanzapine 10 mg f.c.tabl. Olanzapin

Risperidone 2 mg f.c.tabl. Risocon

Risperidone 1mg/1ml – 30 ml syrup Risperidon

Diazepam 5 mg tablet Diazepam

Diazepam 10 mg /2 ml tret.per inj. Diazepam

Chlordiazepoxide 10 mg sgr.c.tab. Librian

Meprobamate 400 mg tablet Meprobamat

Imipramine 25 mg f.c.tabl. Imipramine

Salbutamol 2mg / 5 ml -150ml syrup Butamol

Aminophylline 100 mg sgr.c.tab. Eufilline

Aminophylline 240 mg/2 ml tret.per inj. Eufiline 12%

Codeine 15 mg tablet Kodeine Fosfat

Promethazine 25 mg sgr.c.tab. Prometazine

Cetirizine Hydrochloride 10mg f.c.tabl. Alcet P

Loratadine 10 mg tablet Lorade

Loratadine 5 mg/5ml-120 ml syrup Loraderm

Ketotifen 1mg/5ml-100 ml syrup Ketofex

Gentamicine 0.3%/10ml pika për sy Gentakol

Tobramycine 0.3% – 3.5g pomade për syTobramicin

Atropine Sulphate 1%-10ml pika për sy Atropine

Aqua Bidestillata 2 ml amp. Uje per injeksion

Paracetamol 250 mg suppos Paracetamol

Propylthiouracil 50 mg tablet Propiltiouracil

Silver Sulfadiaziazine 10 mg/g krem Cutadin-S

Prednisolone 25 mg/2 ml tret.per inj. Prednizolon

Oxytetracycline 250 mg tablet Oksitetracikline P

Progesterone 25 mg/ml tret.per inj. Progesteron

Chlorpromazine 100 mg sgr.c.tab. Klorpromazine

Gentamicin 40 mg – 2 ml tret.per inj. Gentamycine

Morphine Hydrochloride 10mg/ml tret.per inj. Morfine

Chlorpromazine 50 mg – 2 ml tret.per inj. Klorpromazine

Amitriptyline Hydrochloride 25 mg f.c.tabl. Amitriptiline

Levomepromazine 25 mg sgr.c.tab. Levomepromazine

Dexamethasone Phosphate 4 mg/ml tret.per inj. Prodexa 4

Flumetasone 0.02%+ Neomycine 0.05 % 15g krem Fluoderma P

Tramadol Hydrochloride 100mg/ml-10ml pika nga gojaTramadol

Chloramphenicol+Metronidaz ole+Nystatin+Hydrocortizone

Acetate 200mg/500mg/660000 Nj. N/15 mg ovule Meliora

Dexamethasone +Neomycine 3.5gr pomade për syDexa Neo

Pilocarpine Hydrochloride 2 % – 10 ml pika për sy Pilokarpine

Irbesartan+Hydrochlorthiazide 150 + 12.5 mg f.c.tabl. Co-Ultesan

Irbesartan+Hydrochlorthiazide 300 + 12.5 mg f.c.tabl. Co-Ultesan

Irbesartan+Hydrochlorthiazide 300 + 25 mg f.c.tabl. Co-Ultesan

Sulfamethoxazole +Trimethoprim 240 mg / 5 ml – 100 ml syrup Baktrim

Sulfamethoxazol 400 mg + Trimethoprine 80 mg tablet Sulfametoprim

Bacitracine 500 Nj.N /g + Neomycin 3500 Nj.N/g – 30 g pomade Neobac