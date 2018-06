Messi merr në duar frerët e Argjentinës: E dija që Zoti ishte me ne!

Lionel Messi la gjurmën e tij në këtë Botëror, duke realizuar golin e parë për Argjentinën në fitoren 2-1 ndaj Nigerisë. Një fitore e vuajtur e skuadrës amerikano-latine, që kualifikohet për në turin tjetër, ku do të përballet me Francën.

“Pleshti” nuk e ka fshehur gëzimin e tij për këtë kualifikim të vështirë. “E dija që Zoti ishte me ne dhe që nuk do të na linte jashtë Botërorit. Fitorja është për të gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu në Rusi për të na mbështetur, për sakrificën e tyre”, tha Messi.

“Fansat e shumtë që na kanë mbështetur e meritonin këtë fitore. Kishim besim tek forcat tona dhe se do ta fitonim këtë garë dhe ishte diçka fantastike që e fituam ndeshjen në këtë mënyrë. Vuajtëm, por ia dolëm mbanë dhe kjo fitore ia vlejti”, u shpreh Leo Messi.

Do të ishte një eliminim i turpshëm, por situatës tejet kaotike në mesin e lojtarëve argjentinas, duket se i doli zot as më pak e as më shumë, por vet ai: Messia!

Ishte “pleshti” i formacionit “Albiceleste”, ai që do të shënonte golin e parë për Argjentinën në takimin vendimtar ndaj Nigerisë, që në minutën e 14, duke dhënë kështu sinjalet se gjithçka e kishin në duart e tyre për të ecur më tej në Botërorin e Rusisë, apo do të përgatisnin valixhet.

Me avantazhin e finalistëve të Botërorit të kaluar, ekipet iu drejtuan dhomave të zhveshjes, për të dalë prej andej me një Nigeri më kërkuese në fushë, aq sa arritën të fitonin edhe një 11-metërsh të shkaktuar nga Mascherano, që do të konvertohej në gol nga lojtari i Chelseat, Victor Moses në minutën e 51-të.

Një gol që tronditi shpresat e argjentinasve, në një stadium të Shën Pjetërburgut që gumëzhinte nga tifozët “albicelest”, tejet të etur për të parë ekipin e tyre të arrinte suksesin e shumëpritur.

Megjithatë, pas tri zëvendësimeve dhe tentativave të shumta, goli i avantazhit për Argjentinën do të shënohej nga Marcos Rojo, pas krosimit të Mercados 4 minuta nga fundi i kohës së rregullt, duke ngritur peshë zemrat e tifozëve argjentinas, përfshi edhe numrin 1 të tyre, legjendën e futbollit Diego Armando Maradona.

Lojtari më i mirë i ndeshjes, pa as më të voglin dyshim u shpall Lionel Messi, jo vetëm për golin e shënuar, por ndoshta edhe për ndikimin në formacionin “albicelest” të kësaj ndeshjeje, pas thashethemeve mbi “vetëmenaxhimin” për shkak të pakënaqësive ndaj trajnerit Sampaoli.