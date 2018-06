“Kurier”: Rama i gatshëm të pranojë qindramijëra refugjatë në këmbim të garantimit të pushtetit personal

Mediat austriake japin të plotë pazarin e pistë që psikopati në krye të qeverisë shqiptare po luan në kurriz të vendit duke u vëtofruar që të marrë qindramijëra refugjatë afrikanë në këmbim të garantimit të pushtetit të tij personal dhe hapjes së negociatave pa kushte me BE.

Shqipëria mbështet një iniciativë të Austrisë dhe Danimarkës për të ngritur një qendër azilkërkuesisht të refuzuar në vendet jashtë BE. “Shqipëria është e gatshme të mbështesë çdo iniciativë të tillë”, tha të premten Zv.ministrja e Brendshme e Shqipërisë, Romina Kuko, sipas gazetës austriake Kurier.

Duke iu referuar artikullit të Kurier, Kuko nuk mund të thoshte nëse Shqipëria do të ishte vendi për një qendër të tillë, pasi “së pari duhet ta diskutojmë këtë me shtetet fqinje, siç është Maqedonia” është shprehur ajo.

Kjo çështje u diskutua zyrtarisht në Sarajevë, aty ku u zhvillua një takim i veçantë për të kontrolluar emigrimin e paligjshëm përgjatë rrugës së Ballkanit të enjten e kaluar. Në këmbim të kësaj, Shqipëria duket se kërkon hapjen e negociatave.

Zëvendësministrja e Brendshme shqiptare deklaroi më tej se më 18 dhe 19 qershor, në Vjenë do të mbahet një takim në kuadër të një Task Forcë të Europolit me Ballkanin Perëndimor. “Pas kësaj, panorama do të jetë më e qartë.” Zyra e Austrisë në Europol ka dërguar një ftesë përkatëse.

Kuko njoftoi gjithashtu edhe mbajtjen e një takimi të vendeve të BE në Tiranë në tetor për të diskutuar këto çështje të azilit dhe migracionit.

Sipas saj, “ekziston një bashkëpunim i shkëlqyer me Austrinë, po edhe me Greqinë, Gjermaninë dhe Danimarkën, tha zëvendësministri. Ftesa nuk do të kufizohet në disa shtete, por do të shtrihet në të gjitha shtetet e BE.

Kuko i sheh përpjekjet e Shqipërisë për të forcuar menaxhimin e kufirit në kuadrin e vendimit të ardhshëm të BE, synimit për të hapur negociatat e pranimit me Tiranën. “BE ka nevojë për partnerë të jashtëm të sigurt,” tha zëvendësministrja e Brendshme. “Hapja e bisedimeve për anëtarësim patjetër do ta ndihmojë”. Kjo lidhet me kriteret për menaxhimin më të mirë të kufirit, standardet e policisë dhe shkëmbim të mirë të informacionit.