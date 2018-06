Kryebashkiakja e Sarandës humb ‘toruan’, kërcënon qytetarët

Kryetarja e Bashkisë së Sarandës, Floriana Koka ka pasur një takim ditën e sotme me shitësit amulantë, të citël vazdhojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytet.

Mes toneve kërcënuese dhe situtës së dalë jashtë kontrollit ajon është përplasur me qytetarët duke u thënë se ky vend nuk ka nevojë për njerëz të llastuar.

Më herët Bashkia e Sarndës ka vendosur largimin e shitësve ambulantë në hpasirta publike dhe duket se ky vendim nuk është zbatuar nga qyetarët, duke bërë që edhe kryebashkiakja të humbasë kontrollin.

Debati me qytetarët:

Koka: Kur shet mallra, le të vij tek vendi që është vendosur. Nuk ka vend për njerëz të llastuar në këtë qytet, ka vend për njerëz punëtorë. Të do dalësh fare, se unë e kam marrë këtë vendim, dhe ta pranosh këtë zgjidhje. Qyteti nuk është vendi juaj është vendi i të gjithëve. Prandaj ju kemi bërë atë vend që është mrekullueshëm. Të llastuarit le të rrinë në shtëpitë e tyre.

Qytetarja: Ti ke ardhur dje në qytet.

Koka: Unë erdha dje?!

Qytetarja: A e ke parë atë tregun tonë?

Koka: Atë tregun që e keni bërë paçavure.