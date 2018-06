Këshilltari i Trump: Ka një vend në “ferr” për Trudeau, si hodhi në erë marrëveshjen e G7

Fox News

Ekziston një “vend i veçantë në ferr” për kryeministrin kanadez Justin Trudeau për shkak të vendimit të tij për të kritikuar SHBA-në në një konferencë shtypi pas G7, tha drejtori për politikat tregtare ne Shtëpinë e Bardhe, Peter Navarro në “Fox Neës Sunday”.

“Ka një vend të veçantë në ferr për çdo udhëheqës të huaj që angazhohet në diplomacinë e keqbesimit me Presidentin Donald J. Trump dhe pastaj përpiqet ta godasë atë pas shpine ne momentin e ikjes se tij, pas dere”, tha Navarro. “Dhe kjo është ajo që në keqbesim Justin Trudeau bëri ne atë konferencë shtypi për gazetarët. Kjo qe beri Justin Trudeau ishte kaq e dobët, e pandershme. Dhe kjo erdhi tamam nga Air Force One”.

Menjëherë pasi Trump u largua nga samiti i G7, ku udhëheqësit botërorë kishin arritur një marrëveshje paraprake për një deklaratë të përbashkët, Trudeau mbajti një konferencë shtypi në të cilën tha se Kanadaja nuk do të “sillet rrotull” nga SHBA.

Navarro përsëriti se ndjenja e tij u nda në bordin e Air Force One pas samitit, pasi ai u drejtua drejt Singaporit për takimin e planifikuar midis Trump dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong Un.

“Dhe unë do t’ju them këtë, për miqtë e mi në Kanada, kjo ishte një nga kalkulimet me te këqija politike të një udhëheqësi kanadez në historinë moderne kanadeze”, vazhdoi Navarro. “Gjithçka qe Justin Trudeau bëri, ishte qe të marre fitoren. Presidenti Trump bëri nje gjest fisnik për Justin Trudeau duke udhëtuar deri në Quebec për atë samit. Ai kishte gjëra të tjera, gjëra me të mëdha në pjatën e tij në Singapor.

“Dhe çfarë bëri Trudeau – atë qe, sapo avioni u ngrit nga hapësira ajrore kanadeze, Trudeau mbërtheu presidentin tonë pas shpine. Kjo nuk shkon”.

Navarro i quajti tarifat e larta të Kanadasë për prodhimet amerikane të qumështit dhe tarifat e planifikuara hakmarrëse, një “sulm ndaj sistemit tonë politik”.

“Dhe sa i përket asaj se si do shkoje kjo marrëdhënie, shtypi amerikan duhet të bëjë një punë shumë më të mirë nga ajo që kanadezët janë duke u përgatitur për të bërë, sepse nuk është asgjë më pak se një sulm ndaj sistemit tonë politik dhe nuk është asgjë më pak se ajo qe Kanadaja është duke u përpjekur të rrisë nivelin e saj me barriera mbrojtëse edhe më të larta në gjëra të tilla si shurupi i panjës dhe mallra të tjera, “tha Navarro.

Gjithashtu të dielën, këshilltari i lartë i ekonomisë së Shtëpisë së Bardhë, Larry Kudloë tha se Trudeau “na ka goditur pas shpine” me një “kryq të dyfishtë” në samitin e G7.

Në një intervistë të zjarrtë, Kudloë e quajti konferencën e shtypit të Trudeau një “marifet politik te krijuar për konsum të brendshëm”.

“Presidenti Trump e ka luajtur këtë proces në mirëbesim”, tha Kudloë në “State of the Union” në CNN te dielën. “Pra, unë ju pyes: Ai hip në aeroplan dhe largohet, dhe pastaj Trudeau fillon duke e prishur atë në një konferencë shtypi të brendshme ? Më vjen keq, kjo është një tradhti. Ky është një kryq i dyfishtë. ”

Në avion, në kohën e konferencës për shtyp të Trudeau, Trump shkroi: “Bazuar në thëniet e rreme të Justin në konferencën e tij për shtyp dhe faktin se Kanadaja është duke caktuar tarifa masive për fermerët, për punëtorët dhe kompanitë tona amerikane, unë kam udhëzuar përgjegjësit tanë amerikanë për të mos e miratuar Komunikatën derisa ne te shikojmë tarifat për automobilat që po mbytin tregun e SHBA!

Ai vazhdoi ne tëiter: “Kryeministri Justin Trudeau i Kanadasë ka vepruar kaq butë- butë gjatë takimeve tona te G7 vetëm për të dhënë një konferencë shtypi pasi u largova duke thënë se” tarifat amerikane ishin një lloj fyerje “dhe ai” nuk do të sillet rrotull . “Shumë e pandershme dhe e ulët. Tarifat tona janë në përgjigje të tarifave te tij prej 270% të produkteve te qumështit!”