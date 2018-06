Këllira i Bashkisë intimidon gazetaren e Fax News

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në një deklaratë për mediat pasi doli nga Komisioni I Medias, ashtu si kryeministri Rama është përpjekur për të intimiduar gazetaren e ‘Fax Neës’ Ambrozia Meta.

Gazetarja e ‘Fax Neës’ e pyeti kryebashkiakun nëse do të përdorte dhunë ndaj artistëve të cilët kundërshtojnë shembjen e Teatrit dhe kanë paralajmëruar se do hyjnë në greve nëse qeveria nuk tërhiqet.

Por Veliaj ashtu si Rama nuk iu përgjigj pyetjes në mënyrë të drejtpërdrejtë por i përmendi asaj që kishte folur me pronarët.

Replikat mes Erion Veliajt dhe gazetares:

Ambrozia Meta: Zoti Veliaj ju thatë që Tetri bëhet patjetër, ndërsa aktorët kanë paralajmëruar grevë nëse kjo ndodh, do të përdorni dhunë ndaj protestuesve ashtu siç keni bërë te liqeni?

Veliaj: Faleminderit për pyetjen nga ‘Fax Neës’, pata një shans që të bisedoja me pronarët tuaj, pasi ishin të vetmit që erdhën në dëgjesën për Teatrin. Por e kuptoj kur një televizion është edhe aktor…

Ambrozia Meta: Përgjigju pyetjes mos fol për pronarët, të pyeta për Teatrin dhe artistët

Veliaj: Po i përgjigjem po duhet të kesh respekt, ne duhet të biemë dakord, në të kundërt ajde këtu dhe nëse të qëndrojnë kamerat vazhdoje ti konferencën