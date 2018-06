Italia: Xhafaj gënjen për drogën, është mbjellë në 6 muajt e fundit

Nicola Altiero, gjeneral brigade në jug të Italisë, në Bari tregon për gazetën franceze, “Liberation” se Xhafaj gënjen kur thotë se droga është e viteve të mëparshme, ndërsa analizat italiane tregojnë se ajo është e re dhe e mbjellë 6 muajt e fundit. Pra, në vend vazhdon të mbillet drogë.

Më tej në jug, autoritetet greke po mbyten gjithashtu nën tonët me kanabis nga Shqipëria fqinje. Dhe ata nuk janë shumë të kënaqur me bashkëpunimin e tyre me homologët e tyre shqiptarë. Një shembull? Në vjeshtë 2016, Athina dërgon në Tiranë një raport prej më shumë se 1,000 faqesh mbi një Klement Balili të caktuar. Pronari i një hoteli luksoz në bregdet, ky biznesmen ishte deri vonë në postin e drejtorit të transportit të rajonit kufitar të Sarandës.

Grekët e akuzojnë atë seështë në krye të një karteli të gjerë të drogës, ndërsa shtypi e quan atë “Pablo Escobar e Ballkanit”. Pavarësisht nga një urdhër arresti ndërkombëtar lëshuar nga Interpol, Shqipëria nuk është e shpejtë për të reaguar. Ka nisur një kërkim i mirë mediatizuar, por gati dy vjet më vonë, ai është ende në arrati … Në Athinë, njerëzit ankohen për marrëdhëniet politike që Balili do të gëzonte në Shqipëri. “Paratë e drogës janë bërë para politike”, thotë Fabian Zhilla, një specialist shqiptar i krimit të organizuar. Partitë politike kanë mbështetësit e tyre vendas, të cilët financojnë fushatat zgjedhore me paratë e drogës “.

Në prag të zgjedhjeve legjislative të vitit 2017, opozita u përpoq të reagojë për të denoncuar këtë përshkueshmëri midis pushtetit politik dhe mafies lokale. E djathta, e diskredituar vetë nga raste të korrupsionit, vendos të bojkotojë parlamentin dhe denoncon që Shqipëria po shndërrohet në “Kolumbinë e Evropës”. Në kryeqytet ajo proteston nën dritaret e Kryeministrit. Ajo akuzoi socialistët se kishin vënë institucionet policore në shërbim të krimit të organizuar.

Pas ndërmjetësimeve ndërkombëtare, një qeveri teknike formohet për zgjedhjet dhe Saimir Tahiri, ministri i brendshëm i goditur nga akuzat e Dritan Zaganit, largohet nga posti i tij. Por suksesi nuk zgjat për opozitën. Në fund të zgjedhjeve, më 25 qershor 2017, Edi Rama triumfon. Partia Socialiste fiton shumicën e votave dhe ka luksin e qeverisjes së vendit vetëm. Me duart e lira për ta transformuar Shqipërinë në një integrim në BE, por një tjeter çështje ka shpërthyer në Itali. Policia siciliane po çmonton një rrjet kriminal të dyshuar për importimin e armëve dhe tonëve të kanabisit shqiptar.

Shefi është një kushëri i ish-ministrit “më të popullarizuar” të Ramës … i famshëm Saimir Tahiri. Deri më tani, akuzat e oficerit të policisë Dritan Zagani marrin një rëndësi të re. Versioni zyrtar i qeverisë po lëkundet. Sidomos pasi që emri i Ministrit të Brendshëm që ka qëdnrura më gjatë në këtë post që nga viti 1991 përmendet në përgjimet e policisë italiane. Saimir Tahiri, megjithatë, do të gëzojë imunitetin e tij si deputet për gati gjashtë muaj. Pasardhësi i tij thotë se historia me kanabisin shqiptar është mbyllur. “Nëse shohim të dhënat e vitit 2017, Shqipëria nuk duhet të konsiderohet më një vend që prodhon kanabis. Dhe nuk jemi ne që themi kështu, por Guardia Financiare Italiane, “policia doganore dhe financiare e vendit.

Një figurë e Partisë Socialiste shqiptare për gati tre dekada, ministri aktual i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, mbron bilancin e tij. Por tani, ai gjendet në deklarimet e kundërshtarëve të tij politikë, të cilët e akuzojnë atë për mbrojtjen e vëllait të tij, të dënuar në Itali në vitin 2008 për trafikim të kokainës. Akuzat e refuzuara me mospërfillje nga ministri: “Ju përsëritni argumentet e opozitës,” i përgjigjet gazetës ‘Liberation’ .

Fatmir Xhafaj megjithatë është në kundërshtim me bashkëpunëtorët e tij italianë. Sepse, nëse nga njëra anë, është e vërtetë se gjatë fluturimeve të Gardia Financës u vunë re në vitin 2017 88 të dyshuara si plantacione, kundër 2086 plantacione më vitin 2016, është po aq e vërtetë se droga bari shqiptare vazhdon të përmbytë brigjet e Puglias. “Ne konfiskuam 860 kg marijuanë dhe hashash në vitin 2015, 13.9 ton në vitin 2016, 34,9 ton në vitin 2017 në gati 10 ton në katër muajt e parë të 2018”, thotë Nicola Altiero, gjeneral brigade në jug të Italisë, në Bari.

Ai është shumë shqetësuar dhe nuk ndan optimizmin e ministrit shqiptar për ndalimin e prodhimit , “në anën tjetër të Adriatikut”. Ata janë justifikuara duke thënë se malli i konfiskuar është nga korrjeve në vitet e fundit. Por ne kemi studiuar përqindjen e përbërësit aktiv të pranishëm për të përcaktuar moshën e produktit dhe na duket se prodhimi nuk është më shumë se gjashtë muaj.