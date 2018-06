Ish-Presidenti: Banditizmi, korrupsioni dhe droga e qeverisë na lënë jashtë BE-së

Ish-Presidenti Nishani thotë se sinjalet për Shqipërinë janë se nuk do të ketë lajme të mira në fund të këtij muaji për hapjen e negociatave janë të shumta. Ish-presidenti me nota alarmante dhe dëshpëruese thotë, se tashmë janë identifikuar shkaqet për këtë dështim të radhës të vendit tonë, në rrugën drejt anëtarësimit në BE.

‘Kontrolli i të gjitha pushteteve nga një njeri i vetëm, kufij të shqyer dhe aleanca të dyshimta, varfërimi i popullit dhe grabitjet e pasurive publike nga oligarkët e pushtetit’, sipas ish-presidentit janë disa nga arsyet kryesore, se përse vendet e Bashkimit Europian nuk janë të gatshme për të na afruar sa më shpejt në klubin e tyre.

Statusi i plotë i ish-presidenti Bujar Nishani në Facebook:

Të dashur miq, vendet kryesore evropiane kanë nisur sinjalet e para se Shqipëria nuk do ketë një datë përfundimtare për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian deri në plotësimin e disa kushteve.

Arsyet ; banditizmi dhe korrupsioni, droga dhe kriminalizimi institucioneve te shtetit, blerja e zgjedhjeve dhe vrasja e shpresës, ikjet masive nga vendi dhe kontrolli i të gjitha pushteteve nga një njeri i vetëm, kufij të shqyer dhe aleanca të dyshimta, varfërimi i popullit dhe grabitjet e pasurive publike nga oligarkët e pushtetit, shqiptarët e zakonshëm që mbyllin bisneset e tyre dhe bosët mafiozë që pastrojnë në kulla paratë e narkotikëve, spitale mizerab?l dhe shkolla në degradim, rrugë që shkatërrohen në vend që të ndërtohen, propagandë hipokritësh si në vitet ‘70, etj., etj..

Përgjegjësit e kësaj katrahure po na izolojnë përsëri nga bota e qytetëruar, e civilizuar dhe e lirë !!