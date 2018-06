FRPD çmend Ramën, në Vlorë me dron: “Mjaft mafias, droga zgjedh ministrat”!

Kryeministri Rama është tërbuar teksa mbi kokë i ka fluturuar një dron ku shkruhej: “Mjaft i zgjodhi mafia dhe droga ministrat, ta zgjedhë edhe një populli”.

Të pranishmëve në takimin e kryeministrit Rama dhe ministrave të qeverisë në zonën e Orikumit në Vlorë, i ka tërhequr vëmendjen një mjet fluturues. Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kanë hedhur një dron me një pankartë ku shkruhej: “Mjaft i zgjodhi mafia dhe droga ministrat, ta zgjedhë edhe një populli”.

Rama ndodhet atje për të prezantuar strategjinë për turizmin, por teksa ka parë droning me parrullën gjgante e ka humbur toruan para të pranishmëve.

Për këtë ngjarje ka reaguar edhe ish-Kryeministri Berisha. Në një postim në Facebook Berisha shkruan se, Kryekumbar Rama dhe Kumbar Xhafa priten ne Vlore siç e meritojne!

"Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike e kanë pritur me proteste Edi Ramen dhe Fatmir Xhafen ne Vlore. Ata kanë hedhur një dron me një pankartë ku shkruhej: "Mjaft i zgjodhi mafia dhe droga ministrat, ta zgjedhë edhe një populli"!, shkruan Berisha, i cili ka publikuar edhe videon.

