Flet i riu që goditi me vezë Erion Veliajn: Çohu popull, çohu rini!

Oleg Gora HANKU

Tek shikoj gjendjen e Shqiperise,se ku e kane katandisur Rama,Larushja me shoket e tij!Na flasim cdo dite per gjera te reja qe po i ndodhin vendit tone,por nuk kuptojne qe populli nuk ushqehet me Bar ,nuk e kuptojne qe jane kthyer thjeshte ne nje Fasad neveritese!!Flasin per Shendetsi!

(Vdesin njerzit sepse nuk kemi ambulanca)

Flasin per arsim(mijra te rinj pa shkolle)

Flasin per Policin (DY ministra Saja me kushot dhe Xhafa me vellain ky i fundit akoma ne drejtim, plot e perplot me droge).

Flasin per buqesi (jeni 0 te gjitha tokat e dhena nga Peleshi ne duart e Kriminelve te ashashit )

Flet ministri Gjiknuri(por mos harro ato te vdekurit neper minerat e Shqiperis dhe ti vazdhon e pellet akoma!)

Flasin per ekonomi te lart(PO PO per pak ja kalojme Norvegjis,Suedis per mireqenie.Keto te rinjte qe jane pa pune LERI SE SDUAN TE PUNOJNE)

Na flet Xhacka per USHTRIN(Ata djem qe luftojne me mish e me shpirt per te dale te paret ne garat Ushtarake mbahen me pilaf e fasule dhe RROGA E TYRE 330 mij lek te vjetra TURP!

Na flet per EMIGRANT ne Shqiperi..(po ti mo Edi rregullo njeher POPULLIN TEND po ku do i fusesh mo i shkret apo ti marrim ne neper shpiat tona)…..BOLL SE NA LODHET POPULLI NUK DURON ME!

LARUSHJA na flet per investime gjigande ne Tirane!Sheshi Skenderbe na doli i pari ne Europ si me i bukri.Tmerr.. nuk ke faj vetem pllaka ,7 miljon euro ku njerzit te dalin e te piqen ne diell mos lodhen kot gjer ne Durres!

Na don te ndertosh KULLA tek Teatri por Jo Jo ske per ta bere OK se ka SHQIPETAR ketu!!

Flet per gjelberim te Tiranes… ku mo se nuk po e shohim nese e ke fjalen per per korsit e bicikletave te lyer me te gjelber apo per pemet qe ti i numeron 1=10 DAKORT!

Por qe ne hyrje te Tiranes dhe gjer ne dalje nuk shoh asgje tjeter pervecse PALLATE ne ndertim!

The do heq kjoskat se do i bej Europiane gjasme Dheeee!!!!

Kjoskat i dha me koncesion !

Populli prap me gisht ne Goje!

Vjen cdo dite ne lagjen time per te plackitur keta Rome dhe Egjiptian qe nuk bejne dhe tjeter thjesht duan te nxjerrin buken e gojes!TURP!!!

Flet per rruge te reja ne Tirane,rruge qe mbas nje muaji nga inagurimi i hapet gropa 2 metra,me mire mos i bej!

Cte te the me ty dhe qeverisjes tende FASAD vezen e ke pak!

COHUNI POPULL,COHUNI STUDENT

COHUNI RINI SA NUK ESHTE VONE!!