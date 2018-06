Ekziston video e Olsi Ramës në makinë me kryetrafikantin e kokainës

Olsi Rama është kapur në makinë me kryetrafikantin e kokainës që prej vitesh është shpallur në kërkim. Kjo dieht. Bëhet fjalë për lidhjet e ngushta të vëllait të Kryeministrit me Genci Xhixhën. Ish-Kryeministri Berisha ka dhënë detaje për lëvizjet e tyre në të njëjtën makinë.

Ai ka ka thënse edhe në momentin e arratisjes nga Shqipëria ndërsa ishte shpallur në kërkim nga policia, Xhixha është larguar duke pasur si garant në makinë Olsi Ramën. POr të dhëna të reja janë bërë publike sot. Ato lënë të kuptojnë se kemi të bëjmë edhe me një video ku Olsi Rama ndodhet në makinë me Olsi Xhixhën.

Kryetarja e LSI, Kryemadhi e ka lënë të kuptohet këtë, ndërsa ka përshkruar veshjen e Olsi Ramës në makinë me Genci Xhixhën.

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi nga salla e parlamentit nëpërmjet një video-live, ka komentuar veshjen e kryeminstrit Rama.

Ajo thotë se Rama është i veshur me kopjativ, sepse nuk i ka mbetur gjë tjetër vetëm të bëhet një kopje e shëmtuar e krimit të organizuar dhe vëlla olsit kur ka qenë në makinën e kuqe me Genci Xhixhën..

Deklaratat e forta të Kryemadhit për paaftësin qeverisë Rama janë të shumta.

Jam live nga Parlamenti,në fakt kjo sallë është bërë shumë qesharake, ka ngelur në dorë të një batakçiu si Edi Rama i cili sot është veshur me kopjativ sepse nuk i ka mbetur gjë tjetër vetëm të bëhet një kopje e shëmtuar e krimit të organizuar.

Ky njeri është i paaftë për të drejtuar Shqipërinë dhe i ka drejtuar drejt rrugës së varfërisë, drejt rrugës së krimit dhe drejt rrugës së mungesës së identitetit kombëtar.Megjithatë ajo çka dua të them dhe që është shumë e rëndësishme, është që nuk duhet të ndalemi asnjë minutë. Jo vetëm për ta denoncuar dhe ta demaskojmë këtë fytyrë monstruoze të krimit të organizuar, i cili ka uzurpuar jo vetëm qeverisjen por edhe parlamentin Shqiptar. Prandaj e bëj këtë thirrje nga kjo sallë, me qetësi por me vendosmëri për tu bindur dhe për tu ngritur kundër këtij sistemi kriminal dhe kundër këtij sistemi uzurpator, i cili ka uzurpuar jetën e shqiptarëve.

Jam live nga Parlamenti,në fakt kjo sallë është bërë shumë qësharake, ka ngelur në dorë të një batakçiu si Edi Rama i cili sot është veshur me kopjativ sepse nuk i ka mbetur gjë tjetër vetëm të bëhet një kopje e shëmtuar e krimit të organizuar.

Ky njeri është i paaftë për të drejtuar Shqipërinë dhe i ka drejtuar drejt rrugës së varfërisë, drejt rrugës së krimit dhe drejt rrugës së mungesës së identitetit kombëtar.

Megjithatë ajo çka dua të them dhe që është shumë e rëndësishme, është që nuk duhet të ndalemi asnjë minutë.

Jo vetëm për ta denoncuar dhe ta demaskojmë këtë fytyrë monstruoze të krimit të organizuar, i cili ka uzurpuar jo vetëm qeverisjen por edhe parlamentin Shqiptar.

Prandaj e bëj këtë thirrje nga kjo sallë, me qetësi por me vendosmëri për tu bindur dhe për tu ngritur kundër këtij sistemi kriminal dhe kundër këtij sistemi uzurpator, i cili ka uzurpuar jetën e shqiptarëve.