E kthejnë SHISH në Gestapo, terror punonjësve për 3.4 milionë eurot e Taulantit

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar terrorin që po ushtrohet në SHISH ndaj punonjësve që kanë nxjerrë emrin e kreut të Grupit të PS, Taulant Ballës, si garanti 3.4 milionë eurove të kapura në portin e Durrësit në dy Toyota Yaris.

Berisha i bën thirrje, Komisionit parlamentar të Sigurisë të ndërmarrë me urgjencë hetimin e terrorit që po ushtrohet në SHISH ndaj punonjësve.

Postimi i Berishës në Facebook

“Terror i egër në SHISH për nxjerrjen e emrit të Taulant Yaris/Gjurës/Hoxhës/Jasharit/Ballës si garantues i parave të drogës! Prej tre ditësh, me urdhër të Edvin Kristaq Ramës, ish-xhelatët e policisë sekrete të Enver Hoxhës, aktualisht drejtorë kryesorë në Shërbimin Informativ, ushtrojnë një terror të paparë ndaj punonjësve të këtij Shërbimi tek të cilët ata dyshojnë se kanë informuar Bashën për emrin e Taulant Yaris si garantues i tre pakove me nga 1.5 milionë euro para droge, bazuar në informacionet e dhëna nga shërbime partnere.

Procedurat e terrorit psikologjik që përdorin ish-xhelatët e Sigurimit të Shtetit konsistojnë ndër të tjera në seanca të zgjatura edhe deri në 7 orë pyetjesh dhe kërcënimesh të paktën deri dje mbasdite në katër raste.

Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë veprimtari të mirëfilltë kriminale të ish-xhelatëve të Sigurimit të Shtetit ndaj punonjësve të pafajshëm të SHISH për të mbrojtur Taulant Yarisin, i bëj thirrje deputetëve të Komisionit parlamentar të Sigurisë të ndërmarrin me urgjencë hetimin e këtij terrori të paparë dhe të informojnë sa më shpejt publikun për këtë veprimtari terroriste të Sigurimit të Shtetit në krye të Shërbimit Informativ Kombëtar!”