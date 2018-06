Dybala: Jemi të gjithë me Messin

Pas barazimit me Islandën, Argjentina nuk duhet të gabojë përballë Kroacisë dhe ai që shpreson të ketë një shans për t’u aktivizuar në këtë ndeshje është fantazisti i Juves, Paolo Dybala.

“Çdo stërvitje e bëj sikur do të jem titullar. Jam shumë optimist dhe e ndjej se do kem mundësitë e mia për të qenë në fushë”, tha Dybala në konferencën për shtyp përpara takimit me Kroacinë.

Shpesh emri i Dybala është lakuar për të qenë titullar së bashkë me Messin, që nga ana e tij është në qendër të kritikave për 11-metërshin e humbur me Islandën: ‘Leo është i pari që do të kalojë këtë moment negativ. Jemi të gjithë me të, të gatshëm ta mbështesin në çdo moment”.

Dybala foli edhe për faktin që emri i tij ishte në dyshim deri në momentin e fundit. “Kam punuar gjithnjë shumë mirë dhe me shumë besim për atë që po bëja”.