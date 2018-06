Dështojnë takimet e Ramës në Burrel dhe Klos!

Rama ka dështuar të zhvillojë takime në Burrel dhe Klos. Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postimnë Facebook se , Rama anuloi takimet në Burrel dhe Klos dhe ka marrë me autobusa rrigëtarët e tij për të zhvilluar takime në Peshkopi.

Postimi i Berishës në Facebook

Deshtojne takimet e Rames ne Burrel dhe Klos!

Te dashur miq, Rama apo siç po e quajne dibranet bastexhiu i Oltes (mbasi u tha ne miting se per pune te helikopterit kishte vene bast me Xhaçken bie shi, s’bie shi) nuk shkoi dot ne Mat siç kishte parashikuar sepse Ymer Lala i tha mos na fut ne Mat se druaj se nuk dalim dot. Shkurt ai nuk mori persiper sigurine e tij!

Prandaj Rama, sipas keshilles se Ymerit anulloi takimet ne Mat dhe Klos dhe solli me autobuza ne Peshkopi rrogtaret dhe puthadoret e tij!

Nje nderim te veçante qytetareve te Matit per leksionin e merituar qe i dhane piktorit deshtak! sb

