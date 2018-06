Departamenti i Shtetit mbron deklaratat e ambasadorit në Gjermani për mbështetje të të Djathtës në Europë

“Foreign Policy”

Departamenti i Shtetit mbrojti deklaratat e ambasadorit të sapoemëruar të Presidentit Trump në Berlin, Richard Grenell, i cili zemëroi gjermanët këtë javë duke u thënë faqes së internetit të Breitbart se donte të inkurajonte konservatorët në të gjithë Evropën të rebelohen kundër “politikave të dështuara të të majtës”.

Por prapa skenave në Foggy Bottom, komentet e Grenell në heshtje tërhoqën zemërimin nga disa diplomatë të vjetër, sipas tre zyrtarëve të Departamentit të Shtetit, me një zyrtar të lartë që i përshkruan ato si të papërshtatshme dhe madje arrogante.

Intervista u shfaq në Breitbart të dielën dhe shpejt nxiti thirrje nga ligjvënësit gjermanë në të majtë për të larguar ambasadorin amerikan, Grenell nga Gjermania. Ai shtoi edhe më shumë tension në marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe Berlinit, tashmë të tendosur për tërheqjen e presidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore e Iranit dhe sulmet e tij të përsëritura ndaj Gjermanisë për shpenzimet e mbrojtjes ndaj NATO-s dhe atë që ai i quan si “praktikat e padrejta tregtare”.

“Ambasadorët kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre”, u tha gazetarëve të martën zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Heather Nauert. “Nganjëherë njerëzit mund t’i pëlqejnë ose mund të mos i pëlqejnë. Dhe ai ka të drejtën e fjalës së lirë”.

Grenell, një ish-administrator i George Ë. Bush, është një përkrahës i hapur i Trump dhe një ish-komentator i “Fox Neës”. Ai ka qenë ambasador në Berlin për më pak se një muaj.

“Unë absolutisht dua të fuqizoj konservatorët e tjerë në të gjithë Evropën, liderë të tjerë. Unë mendoj se ekziston një bazë e mirë e politikave konservatore që po ngrihen për shkak të politikave të dështuara të së majtës”, tha Grenell për Breitbart. Ai tha se, zgjedhjet e Trump kishin fuqizuar njerëzit që të “thonë se ata nuk mund të lejojnë më vetëm klasën politike të përcaktojë të zgjedhë, kush do të fitojë dhe kush duhet të kandidojë”.

Ai vlerësoi gjithashtu kancelarin konservator austriak, Sebastian Kurz, i cili ka shtuar një parti të ekstremit të djathtë në koalicionin e tij. Më 13 qershor, Grenell do të presë Kurzin në rezidencën e tij në Berlin, në një lëvizje të pazakontë për një ambasador në një vend tjetër.

Grenell nuk përmendte me emër emërime specifike, por disa gjermanë e morën atë, duke iu referuar Alternativës së Largët të Djathtë për Gjermaninë, e cila u shfaq në zgjedhjet e Gjermanisë në 2017 si grupi më i madh i opozitës.

Të tjerë e konsideruan atë si thirrje për të rrëzuar Kancelaren Angela Merkel nga pushteti, por Grenell tha në Tëitter deklaratat e tij u keqinterpretuan. “Ideja që unë do të mbështes kandidatët/partitë është qesharake. Unë i qëndroj komenteve të mia se ne po përjetojmë një zgjim nga shumica e heshtur të udhëhequr nga Trump nga ata që refuzojnë elitat dhe flluskat e tyre”, shtoi ai në Tëitter.

Komentet e tij i fërkonin disa diplomatë amerikanë veteranë në rrugën e gabuar. “Të flasësh për punën tënde duke fuqizuar çdo forcë politike, qoftë konservatorë anti-establishment apo liberalë anti-establishment, nuk është detyrë e ambasadorit për një nga aleatët tanë demokratikë evropianë”, tha një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, i cili nuk duan të emërohen, sepse ai nuk ishte i autorizuar të fliste për shtyp.

Çfarë deklaroi ambasadori i Trump në Gjermani?

Ambasadorët e rinj të Trump me një axhendë të qartë politike në Europë në mbështetje të partive të djathta, të cilën nuk po hezitojnë ta shpallin publikisht. Kur këtë e deklarojnë të emëruarit e tij në Gjermani është e kuptueshme se çfarë duhet pritur nga ambasadori i ri amerikan në Tiranë… Fundi i organizatës kriminale në pushtet është i pashmangshëm.

Ende nuk dihet se kush do jetë ambasadori i ri i SHBA në Shqipëri, por ambasadori i sapocaktuar i Presidentit Donald Trump në Gjermani i ka befasuar të gjithë me deklaratat e tij.

Richard Grenell nuk ka shumë kohë që e ka marrë detyrën, por në një intervistë për platformën e djathtë Breitbart, ai tha se synimi i tij është fuqizimi i të djathtëve në Europë.

Grenell, një aleat i ngushtë i Presidentit Trump, është kritikuar fort për këto deklarata, aq sa ai është shprehur se qëllimi nuk ishte që të përkrahë kandidatë ose parti të caktuara.

Por çfarë tha Grenell?

“Ka shumë konservatorë në të gjithë Europën, që më kanë kontaktuar mua dhe më thonë se po ndjejnë një ringjallje të së djathtës”.

“Unë absolutisht dua të fuqizoj konservatorët e tjerë në mbarë Europën, liderët e tjerë. Mendoj se ekziston një bazë e mirë e politikave konservatore për shkak të dështimit të politikave të së majtës”.

Ai tha se, kjo ‘ringjallje’ vjen për shkak të zgjedhjes së Trump, duke shtuar se mbështetja e SHBA do jetë masive.

Më tej, ai tha se është një fans i madh i konservatorit austriak, Sebastian Kurz, një lider i të djathtës.

Grenell tha se ai është një ‘rock-star’.

Demokratët shqiptarë kanë shpresuar se me zgjedhjen e Trump, edhe në Shqipëri do të ndryshojë era. Një takim i kryetarit demokrat, Lulzim Basha me Trump, është parë si shenjë e parë e këtyre ndryshimeve.

Gjermania është e revoltuar

Vetëm pak orë pas publikimit të një interviste të ambasadorit të SHBA në Gjermani, Richard Grenell, janë shtuar zërat që ai të dëbohet nga vendi. Shkaku: në një bisedë me portalin e djathtë të internetit, Breitbart njeriu i Trumpit pati deklaruar se, ai synon të forcojë forcat konservatore në Evropë, të cilat janë kundër establishmentit. Pasazhet e intervistës, në të cilat ai flet për shumicën e heshtur, për mirëqenien e njerëzve që punojnë normalisht, kritikat për politikën aktuale ndaj refugjatëve dhe në tërësi për qëndrimin mendjemadh të elitave politike, ai mund t’i përsëriste edhe në një aktivitet të partisë konservatore të djathtë AFD – duartrokitjet do t’i kishte të sigurta. Kjo në një kohë, kur nuk është hera e parë, që Grenelli përzihet në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë në fatet e Gjermanisë. Pa ardhur mirë në post, ai u kërkoi firmave gjermane që të tërhiqen nga bizneset me Iranin. Sfondi për këtë kërkesë është grindja transatlantike për marrëveshjen atomike me Iranin.

E padëgjuar deri tani

Me të vërtetë, deri më sot nuk qe dëgjuar që një ambasador të përfshihet në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë në politikën e vendit, në të cilin e kanë dërguar. Deri tani detyra ka qenë më tepër shpjegimi i vendit nga vjen, ndërtimi i urave, paqtimi i konflikteve. Por ai që nxehet tani dhe habitet që Grenelli e përkufizon krejt ndryshe detyrën e tij, ende nuk e ka kuptuar si duhet që me këtë President në Shtëpinë e Bardhë gjithçka është tjetër. Edhe biznesi i deritashëm diplomatik.

Trumpi është biznesmen, që vjen nga biznesi i spektaklit, ku i ka arritur atje sukseset më të mëdha të tij. Kuptimi i tij për politikën nuk është “arti i së mundurës”, siç e ka përcaktuar atë dikur kancelari i parë i Rajhut, Otto von Bismarck. Si të gjithë populistët, Trumpi dhe njerëzit e tij janë të interesuar që të arrijnë efektin më të madh. Kur Grenelli flet në Gjermani për migrim zinxhir dhe kur lëvdon njëkohësisht politikanin e pakompromis austriak Sebastian Kurz, e di mirë se çfarë po bën. Ai synon të inkurajojë ato forca në Evropë, të cilat e sfidojnë si Trumpi rendin ekzistues. Ai ua drejton këtë intervistë kryetarëve nacionalistë të djathtë të shteteve si për shembull në Hungari dhe në Poloni. Pra ua drejton atyre, që shprehin dyshim për Evropën në formën e saj të tanishme.

Synohet të dobësohet kohezioni i BE?

Me shkathtësi Grenelli shfrytëzon – si shefi i tij në vendin e tij – për këtë jo vetëm frikërat e njerëzve, për të pasur sukses. Ai shfrytëzon edhe dobësitë e sistemit, për të provokuar një rend të ri në kontinentin e vjetër. Një rend, i cili ta dobësojë kohezionin e BE dhe që të jetë në këtë mënyrë në radhë të parë në dobi të Amerikës.

Tonet e larta, shqetësimet dhe kërkesat për dorëheqje nuk mjaftojnë për t’iu kundërvënë kësaj strategjie të dobësimit të BE. Në këtë garë për tonet më të larta, do të fitojë gjithmonë Trumpi. Gjermanisë dhe partnerëve të saj evropianë nuk i mbetet gjë tjetër veçse të pranojë që Donald Trumpit nuk mund t’i besosh më. Që përkundrazi, ai jo vetëm e kërcënon Evropën me luftë tregtare, por madje dërgon edhe njërin nga diplomatët e tij kryesorë për të përshpejtuar përçarjen e Bashkimit Evropian.

Ndaj kësaj forme të re të raportit transatlantik mund të ketë vetëm një përgjigje: një marrëveshje e qartë për të ardhmen e Evropës, në të cilën ta gjejnë vendin e tyre jo vetëm vendet e mëdha, por edhe të voglat. Sado e hidhur që të jetë: për momentin, ish-aleatja SHBA është kthyer në një rrezik, që nxit përçarjen. Pas kësaj interviste për këtë nuk ka më dyshim.