Denoncimi: Vëllai i deputetit të PS, drejtor në Port, fik radarët për trafikantët e drogës

Fikja e radarëve vazhdon për llogari të trafikantëve të drogës. Denoncimi është bërë nga ish-Kryeministri Berisha pas një mesazhi të marrë nga një kapiten. Kapiteni shkruan se, fikja e radarëve bëhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë Detare, Pavlin Ndreu, vëllai i deputetit Pjerin Ndreu

Postimi i Berishës në Facebook

Vazhdon fikja e Radarëve për llogari të trafikantëve!

Lexoni mesazhin e kapitenit dixhital. sb

“Doktor pershendetje..

Kapiteni dixhital denoncon perseri Pavlin Ndreun! vllain e deputetit Pjerin Ndreu!. Si ju kemi informuar KLSH koh me pare per shkelje shume te rende kerkoi perjashtimin nga nenpunesi civil per Pavlin Ndreun dhe Tauland Allken… Damian Gjiknuri dhe Albana Kociu jo vetem nuk e perjashtuan nga nenpunesi civil por ka pak dite qe e kan bere Drejtor te Pergjithshem te Drejtorise Detare. Keshtu qe Pavlin Ndreu sot mban tre poste 1) Drejtor i pergjithshem 2) nen drejtor i pergjithshem 3 ) kapiten i pergjitshem…

Pavlini sa mer detyren ne kundershtim me lighin emeron kapiten te portit te durresit Tauland Allken ( gjobvenesin e tij ) Tauland Allka eshte ne ndjekje penale per fallcifikim te diplomes te masterit .. Por mekater dhe abuzimet e Pavlinit nuk mbarojne ketu, ju ka bere presion te gjith vartesve te tij qe ai mendon se jan me bindje PD -LSI te japin doreheqje ose ne te kundert do i coj per ndjekje penale . Ka bere shkelejne me flagrante ku ne komisionin dhe testimin e marjes te patentes te mejeteve te lundrimit ka urdheruar nje vajze me arsimin juridik Brunilda Çoti.

Kjo eshte shkelje e e hapur. Por skandali me i madh po ndodh te QNOD… ku me urdher te Paulit QNOD po shkaterohet fare. Brenda 1 jave ka bere dy komandime per interes te tij . Petraq Tatazi ish kapiten porti ne dures . si dhe Besford Veli me arsim jurist dhe qe nuk e ka fare haberin nga problemet e QNOD… Radarer fiken dhe ndizen per llogari te trafikantve me urdher te Paulinit sa here do Paulini dhe partia… I bej thirje prokurorit te ndalojr kete maskara qe po shkateron administraten derare per te mbush xhepat e tij dhe te Tauland Allkes. Situta eshte ku thrret qameti… Administrata detare nuk ka qene ne jete situat as ne 97… f”