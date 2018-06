Denoncimi: Ministri Zho Zho fle mbi rrogat e administratës, punonjësit pa paga

Punonjësit e administratës ende nuk kanë marrë rrogën, dhe shkak për këtë është bërë Ministri i Financave, Arben Ahmetaj. Denoncimi është bërë nga ish-Kryeministri Berisha pas një mesazhi të marrë nga një punonjës. Punonjësit e administratës bëjnë me dije se edhe pse paratë kanë kaluar që prej datës 1 qershor në Bankë, ministri ende nuk ka firmosur që ato t’u kalojnë punonjësve të administratës. Madje punonjësit shprehen tejet të indinjuar për këtë sjellje nga ana e ministrit, duke shprehur dyshime se ai mund të fitojë përqindje nga rrogat e tyre.

Postimi i Berishës në Facebook:

Ja se si famozi Zho Zho fle mbi rrogat e punonjësve të administratës së shtetit!

Nëpunësi dixhital denoncon!

Lexoni mesazhin e tij. sb

“Duke Ju uruar dite te mbare dhe shendet te plote, Ju percjell nje shqetesim qe besoj e kane te gjithe punonjesit e administrates, pra buxhetoret. Po behet nje kohe e gjate qe pagat e muajit xhirohen nga thesari ne banka ne daten 1 te muajit por behen te disponueshme per t’u terhequr nje dite me vone, dhe konkretisht ne daten 1 qershor thesaret cuan ne banke dokumentacionin perkates dhe listpagesat sipas procedures, por akoma sot te hene date 4 qershor nuk eshte kaluar asnje lek ne llogarite e punonjesve. Deget e thesarit shpjegojne se vertet ne i cojme ne daten e caktuar por “flene nje nate ne Ministrine e Financave” hajduti i financave dashka te flere edhe me parate tona se nuk i mjaftojne kurvat qe mban pas. Pra meqe data 1 ishte e premte dhe parate u gdhine me ministrin te shtune, ministri nuk punon te shtune se bredh ne ëeek ende me ato qe thame, xhiron dhe dy dite parate tona ose ju merr perqindje bankave ne se ju a le atyre. dhe populli nuk duhet te ankohet se prish imazhin e integrimit te kulufit kurvar te financave. Ky eshte problemi, sido qe te jete realiteti, punonjesit nuk i marrin parate kur duhet t’i marrin. (Raiffeisen bank thote se e merr urdherin nga ministria e financave). Ndjese per ndonje fjale te papershtatshme por ai meriton me shume. Ju uroj edhe nje here shendet e mbaresi”.