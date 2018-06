Denoncimi i Berishës/ Përplasje me armë në Sarandë! Xhafaj fsheh krimin

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar një ngjarje të rëndë në Sarandë ku policia jo vetëm që bashkëpunon me bandat, por edhe ka fshehur një krim.

Mbrëmjen e djeshme ka ndodhur një përplasje me armë në një disko në Sarandë, por kjo ngjarje u mbajt e fshehtë në media, pasi autorët e plagosjes ishin disa persona të lidhur fort me krimin.

Denoncimi i qytetarëve u bë publik nga ish-Kryeministri Berisha në Facebook.

Postimi i Berishës

Xhafo policia fsheh krimin në Sarandë!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

persh Zoti Sali Berisha,jam nje qytetar nga Saranda dhe punonjes policie..shikojeni pak rastin e mbremshem ku ne disko Mango ka ndodhur nje perplasje me arme dhe ku ngeli i plagosur nje i ri bodigard i kesaj disko ku policia po fsgeh ngjarjen gjithashtu edhe media lokale..disko eshte ne pronesi te vllezerve Islamaj trafikane te qenjeve njerzore dhe drogrash te ndryshme,qe ne si qytetar te Sarandes i njohim mir keta krimenel qe kane mbeshtej nga strukturat vendase te PS si dhe nga polizia e prokuroria..te lutem anonime ind…”.