Debati i shoferit me Xhafën para se të vritej: Unë di shumë gjëra për të…”

Ish-Kryeministri Sali Berisha vijon me denoncimet e tij lidhur me vdekjen e shoferit të ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj.

Berisha ka publikuar mesazhin e nëj qytetari, i cili shkruian se, mbrëmë pas një aktiviteti që ka pasur te Garda, shoferi kishte bërë fjalë me ministrin.

Postimi i Berishës në Facebook

Shoferi i familjes mafioze Xhafa eshte ekzekutuar me silenciator?

Ai, pas nje ftohje te Xhafes me te, kishte folur ne rrethe te ngushta se dinte shume per Fatziun dhe Xhafajn!

Mbreme pas nje aktiviteti ne Garde viktima ka bere shume fjale me mafiozin Xhafa.

Kumbar Xhafa ka urdheruar te qe te shpallet vetevrasje dhe po manipulon provat!

Lexoni mesazhin e gardistit dixhital. sb

“Pershendetje doktorr i ke rene pikes per shoferin e familjes mafoze Xhafaj Ministri po bene çdo perpjekje per ta paraqitur si vet vrasje dhe se bashku me don Agaçion po hapin lajme ne gazetar se i ndjeri ka vrare veten.E verteta doktor esht se kjo esht nje vrasje e tipit mafjoze Ministri mashtron kur thot se ai ishte ne detyre Ne te vertet ai nuk ishte i pushuar nga puna por prej njefar kohe Xhafa e mbante large dhe ai ne rrethe te ngushta ankohej si te ma beje ministri kete mua qe i kame kryer çdo porosi dhe di shume gjera per ta.

Se fundi mbreme sipas dishmitarve pas nje aktiviteti viktima ka bere sherre dhe fjale me Fatziun.

Se fundi doktorr nuk esht ndigjuar zhurme jasht çka ngrene dyshime se ai esht egzekutuar me silenciator!”