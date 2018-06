Daily Mirror: Kjo është oferta e çmendur e Liverpool për Strakoshën

Liverpooli po vazhdon ndjekjen e portierit të Lazios, Thomas Strakosha, me një ofertë të raportuar me vlerë 30 milionë euro plus bonuse.

Reds janë në kërkim të një portieri të ri pasi Loris Karius dëshpëroi me dy gabime të mëdha në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit.

Kështu, me Karius dhe Simon Mignolet që nuk po bindin, drejtuesit e klubit anglez kanë kthyer gjithë vëmendjen në Serie A.

Sipas mediumit anglez Daily Mirror, ekipi i Ligës Premier është i bindur se Strakosha është objektivi i tyre kryesor për portën.

23-vjeçari është një reprezentues i Shqipërisë dhe ka qenë zgjedhja e parë në Stadio Olimpico për dy sezone radhazi.

Është raportuar se propozimi i Reds tani qëndron në 30 milion euro, por me disa bonuse që mund të arrijë çmimi prej 35 milionë eurosh.

Nuk është sekret se Reds po kërkojnë një goditje në rolin e portierit pas gabimeve të mëdha të Loris Karius në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit.

Por, zgjedhja e tyre e parë, Alisson Becker i Romës është konsideruar shumë i shtrenjtë, pasi vlerësohet 80 milionë euro dhe është afër Mbretërve.

Sipas mediumit italian Sportitalia, gjiganti anglez ka kthyer gjithë vëmendjen e tyre ndaj portierit tjetër në Stadio Olimpico, atij të Lazios, Strakosha.