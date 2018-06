Çmenduria nuk ndalet, Rama shtoi 14 mijë punonjës në administratë në dy vite, rekord botëror

Numri i punonjësve në sektorin publik për të cilët janë paguar edhe sigurimet shoqërore ka arritur në 159,756 persona më 2017, niveli më i lartë që nga viti 2011.

Sipas të dhënave zyrtare nga statistikat e sigurimeve për vitin 2017 shihet se numri i punonjësve në sektorin publik është rritur ndjeshëm dy vitet e fundit. Në vitin 2017 ishin punësuar mbi 14 mijë persona më shumë se në vitin 2015, kur qeverisja Rama nisi reformën për një administratë të vogël.

Numri i të punësuarve në vitin 2017 është zgjeruar me 9.6 për qind në raport me vitin 2015, teksa shihet se shtesa më e madhe ka ndodhur në vitin 2016 me rreth 9655 persona më shumë se në vitin 2015, teksa në vitin 2017 u shtuan 4300 persona ose 2.8 për qind.

Punësimi në shtet sipas analizave që kanë bërë institucionet financiare vitin e kaluar është nxitur nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ku zakonisht administrata publike pëson fryrje.

Pas përfundimit të zgjedhjeve të vitit 2017, Kryeministri bëri një organizim të ri të sistemit të qeverisjes dhe mënyrës së organizimit funksional.

Në kudër të kësaj reforme numri i ministrive në shtator 2017 arriti në 11 nga 16 të tilla që ishin para zgjedhjeve. Reforma u bë më arsyetimin e një qeverisje të vogël dhe efecientë.

Mirëpo ulja e numrit të ministrive nuk është reflektuar në uljen e numrit të punonjësve të administratë, përkundrazi.

Sipas të dhënave të zyrtare të Departamentit Administratës publike si rezultat i miratimit të strukturave të reja vitin e kaluar rezultoi se numri i përgjithshëm i pozicioneve u shkurtua me 366 veta. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Sigurimeve shoqërore skemës i janë shtuar mbi 4300 kontribuues (punonjës të rinj) nga administrata publike.