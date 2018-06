Çfarë paralajmëroi Borisov për negociatat me Shqipërinë: Shumica e BE kërkon vendosjen e kushteve

Ka një pjesë të deklaratës së Kryeministrit bullgar që ka presidencën e BE ku paralajmëron atë që do të ndodhë me negociatat me Shqipërinë. Kjo pjesë është mbajtur larg vëmendjes së opinionit. Deklarata ka të bëjë me faktin se shumica e vendeve të BE-së janë për vendosjen e kushteve për Shqipërinë në hapjen e negociatave.

Ish-kryeministri Sali Berisha komenton deklaratat e bëra dje nga kryeministri bullgar Borisov gjatë takimit me shefin e qeverisë për hapjen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE.

Berisha thotë se përveç faktit që dy-tre vende të BE janë kundër hapjes së negociatave, shumica e vendeve anëtare janë për hapjen me kushte të negociatave me Shqipërinë.

Sipas tij, ky është një qëndrim identik me ata që u mbajt ndaj Shqipërisë në vitin 2016, vit në të cilin, përveç kushteve të vendeve anëtare për hapjen e negociatave, si data për hapjen e tyre u përmendën si më të largëtat gjysma e dytë e vitit 2017 ose gjysma e parë e vitit 2018. Por Berisha thotë se përballë këtyre deklaratave Rama bëri sikur nuk kuptoi.

STATUSI I BERISHËS

Të dashur miq, dje në konferencën për shtyp kryeministri i Bullgarisë, Borisov u tha shqiptarëve të vërtetën e lidhur me hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian, të vërtetë që Rama dhe Ditziu i tij përpiqen ta fshehin me çdo mënyrë.

Unë nuk po komentoj këtu pjesën e deklaratës së kryeministrit bullgar se dy tre vende të BE kundërshtojnë hapjen e negociatave me Shqipërinë, ndonëse kjo përbën një goditje fatale për Shqipërinë, por do ndalem në atë pjesë të deklaratës së tij, në të cilën kryeministri bullgar u shpreh se shumica e vendeve anëtare të BE janë për hapjen me kushte të negociatave me Shqipërinë.

Me këtë deklaratë kryeministri Borisov informoi shqiptarët pra, se shumica e vendeve të BE nuk janë dakord me rekomandimin e Komisionit Europian për hapjen pa kushte të negociatave për Shqipërinë. Vendosja e kushteve dhe dhënia e një date për hapjen e negociatave me Shqipërinë është de fakto dhe de jure mos hapje e negociatave deri në plotësimin e kushteve dhe verifikimin e këtij plotësimi.

Ky është një qëndrim identik me ata që u mbajt ndaj Shqipërisë në vitin 2016, vit në të cilin, përveç kushteve të vendeve anëtare për hapjen e negociatave, si data për hapjen e tyre u përmendën si më të largëtat gjysma e dytë e vitit 2017 ose gjysma e parë e vitit 2018. Në fakt të dy këto afate kaluan dhe negociatat nuk u hapën për faktin e thjeshtë se jo që nuk janë plotësuar por janë përkeqësuar ndjeshëm kushtet e kërkuara nga vendet anëtare të BE.

Para këtij njoftimi, që nuk lejon asnjë diskutim për hapjen pa kushte të negociatave të Shqipërisë në BE, gjë të cilën Ramës ia kanë thënë publikisht, zyrtarisht e privatisht zyrtarët e niveleve më të larta të BE, piktori dështak bëri dudumin, bëri sikur nuk kuptoi deklaratën e kolegut të tij bullgar dhe reagoi për të mashtruar shqiptarët duke deklaruar se jemi shpresëplotë se nga Samiti i 26 qershorit të BE do marrim lajmin e shumëpritur të hapjes pa kushte të negociatave me vendin tonë! Kësaj i thonë të fabrikosh gënjeshtra dhe t’i besosh ato!