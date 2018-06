Çaji që eliminon centimetra nga beli

Receta për dobësim me vetëm tre përbërës ka nxitur një “eufori” globale, posaçërisht për shkak që janë më të shumtë ata të cilët e kanë provuar dhe kanë vetëm fjalë miradije për këtë kombinim të shkëlqyeshëm!

Përbërësit:

▪ çaj i gjelbër

▪ kanellë

▪ fletë dafine

Përgatitja:

Vloni 800 ml ujë, hiqeni nga zjarri, shtoni 1 shkop kanelle, 3 fletë dafine dhe një lugë supe plot me çaj të gjelbër.

Mbulojeni dhe lëreni 15 minuta të qëndrojë, pastaj kullojeni, tarnsmeton Telegrafi.

Përdorimi:

Kur është fjala për metabolizmin është me rëndësi të dini që koha më e mirë për shpejtimin e tij është herët në mëngjes, menjëherë pasi të zgjoheni.

Pra, pini gotën e parë të këtij çaji në stomak të thatë.

Gotën tjetër mund ta pini menjëherë pas kafjallit, ndërkaq të tretën drejtpërdrejtë para rënies në gjumë.

Me tri gota çaj në ditë dukshëm do të dobësoheni, posaçërisht në pikat kritike të trupit, si p.sh., stomakut, kofshëve dhe vitheve, ndërkaq rezultatet e para do t’i vëreni pas 7 ditësh.

Ata të cilët e kanë provuar këtë çaj thonë që pas javës së parë kanë humbur mesatarisht 8 centimetra në bel