Berisha publikon videon: Rama-BE-së: Strehoj 600 mijë refugjatë nga Siria për hapjen e negociatave

Rama ofrohet te pranoje 600 mije refugjate siriane, ish terroriste te ISIS ne kembim te hapjes se negociatave!Te dashur miq, Edi Rama me zedhenesin e tij Hodaj, deklaron sipas rrjetit televiziv me te madh gjerman ZDF, se Shqiperia ka kapacitete te plota per nje kamp prej 600 mije refugjatesh siriane ne Shqiperi. Rama perdor si argument pranimin nga Shqiperia te vellezerve nga Kosova gjate luftes per çlirimin e saj!Shikoni videon dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb“Dr . Sapo e dha ZDF ja Per Aufnahme Zentren per azilantet jan bo gati fringo te reja dhe Po funksonojne. Zv ministri hodaj thote qe kan kapacitet dhe experience per deri ne 600.000 azilante nga siria etj”

Gepostet von Sali Berisha am Dienstag, 19. Juni 2018