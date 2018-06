Berisha në Forumin e Crans Montana, takohet me kryeministrin e Maqedonisë

Ish-Kryeministri Berisha ndodhet në Forumin e Crans Montana. Berisha shkruan në një postim në Facebook se në këtë Forum është takuar me kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev ku është diskutuar për zhvillimet në dy vendet tona.

“Ne Forumin e Crans Montana ne nje takim me kryeministrin e Maqedonise, Zoran Zaev duke diskutuar per zhvillimet ne dy vendet tona.

Shfrytezova rastin te uroj kryeministrin per vendimet e tij te rendesishme per vendin e tij dhe rajonin.

Pata kenaqesi per njoftimin qe kryeministri me dha per tenderin qe qeveria e tij ka hapur per ndertimin e segmentit te hekurudhes qe lidh dy rrjetet tona hekurudhore. Takimi ishte i hapur! sb”, shkruan Berisha.