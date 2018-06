Berisha: Holanda flet qartë, me Ramën ka vetëm bllokim dhe jo integrim!

Nga Sali BERISHA

Hollanda kategorike kunder hapjes se negociatave te BE me qeverine e Edvin Kristaq Rames!

Te dashur miq, pas dekalogut, pra 10 kushteve te Gjermanise, nje jo kategorike e terminologjise ushtarake e parlamentit te Mbreterise se Hollandes per hapjen e negociatave me Shqiperine eshte nje goditje fatale qe mbyll dyert e integrimit dhe bllokon hapjen e negociatave te Bashkimit Europian me vendin tone!

Ministri i Jashtëm i Holandës, duke shpjeguar kete jo te prere te vendit te tij thotë për De Telegraaf:

‘Ne kemi shqetësime serioze në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar- duke shtuar se – më shumë përparime duhet të bëhen në këto çështje’.Ky qendrim deshmon ne menyre absolute se me Edvin Kristaq Ramen ka vetem bllokim dhe jo integrim!

Ketu me poshte keni njoftimin e mediave per kete qendrim te prere, kategorik te Mbreterise te Hollandes ndaj hapjes se negociatave. sb

“Holanda i tha ‘Jo’ Shqipërisë, flet ministri: Ja arsyet tona

Gazeta holandeze ‘De Telegraaf’, shkruan sot se vota e Holandës në takimin e liderëve të vendeve të BE-së në Bruksel në 28 dhe 29 qershor do te jete kunder hapjes se bisedimeve Be-Shqiperi.

Titulli i shkrimit është i drejtpërdrejtë ‘Holanda bllokon pranimin e Shqipërisë në BE’, ndërsa në brendësi të artikullit sqarohet se shumica e partive të parlamentit holandez janë kundër votës pro për hapjen e negociatave dhe shkak për këtë janë bërë shqetësimet për krimin e organizuar dhe korrupsionin.

Shumica në parlament e dërgon qeverinë e Holandës në Bruksel me mesazhin e qartë për të mos votuar pro hapjes së negociatave.

Partitë që janë kundër hapjes së negociatave në parlamentin holandez janë 5, VVD, CDA, CU, PVV dhe PS 50Plus. Një prej deputetëve të CDA, Van Helvert në prononcimin për gazetën pranon ndikimin rus dhe atë kinez në rajon, por sipas tij kjo nuk është një arsye për të bërë pazare me parimet dhe standardet europiane.

Vetëm dy forca politike parlamentare janë pro hapjes së negociatave, D66 dhe GroenLinks. Arsyetimi është se vërtet Shqipëria nuk është gati për Europën, por hapja e negociatave nuk është anëtarësim në Bashkimin Europian”.