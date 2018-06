Berisha denoncon në ‘Crans Montana’ murin e krimit qeveritar që ndan Shqipërinë nga BE

Ish-Kryeministri Berisha ishte i ftuar në Forumin ‘Crans Montana’ të mbajtur në Bruksel! Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, ish-kryeministri Berisha ka folur për çështjet që shqetësojnë rajonin e Ballkanit.

Në fjalën e tij, ish-Kryeministri ka theksuar edhe faktin që BE sërish e refuzoi qeverinë socialiste që drejton në Shqipëri, duke mos i hapur negociatat për anëtarësim.

Postimi i Berishës në Facebook

Të dashur miq, dje mbasdite mora pjesë si panelist së bashku me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, Lilyana Pavlona ministre, presidenca bullgare e Këshillit të Europës 2018, profesor Daniel Ëarner të forumit të Crans Montanas si dhe qeveritarë rumunë e deputetë të Parlamentit Europian, seancë kushtuar Europës Juglindore dhe integrimit në BE.

Në fjalën time ndër të tjera theksova se:

-Rajoni ka ende probleme sigurie

-Domosdoshmërinë e marrëveshjes Kosovë-Serbi

-Mungesën e projekteve rajonale nga BE

-Bllokimin e hapjes së negociatave të Shqipërisë me BE nga

-muri i krimit i lidhur me nivelet më të larta te pushtetit dhe

-korrupsionit të papërmbajtur qeveritar

-trafiqeve kriminale dhe miliardave të narkoeurove dhe

-shndërrimi i sistemit të drejtësisë në degë të ekzekutivit, grushti i shtetit brenda shtetit që është kryer me asgjësimin e Gjykatës Kushtetuese dhe paralizën e Gjykatës së Lartë.

Për të gjitha këto theksova se Këshilli i Ministrave të vendeve anëtare të BE-s hodhi poshtë me datë 27 qershor 2018 rekomandimin e Komisionit Europian për hapjen pa kushte të negociatave me Shqipërinë dhe pasi shtoi 13 kushte u shpreh se data më e afërt për konferencën e parë ndërqeveritare në rast se plotësohen kushtet do të jetë nga fundi i vitit 2019, ç’ka nënkupton çeljen e kapitujve të parë nga viti 2020!

Unë e mbylla fjalën time duke kërkuar ndihmë për Shqipërinë për plotësimin e këtyre kushteve pasi qeveria e vendit ka interesa të tjera!