Barbaria e fundërrinës së Tiranës, vret me acid qentë e qytetit dhe vjedh fondet e sterilizimit

Ish-Kryeministri denoncon barbërinë e Kryebashkiakut të Tiranës që vret qentë e qytetit me acid dhe vjedh fondet e sterilizmit

Barbari e padegjuar e Lal Plehut!

-Ai vret me acid qente e qytetit dhe

-vjedh 500 milione leke te sterilizinit te tyre.

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital! sb

“Pershendetje Dr Lal Plehu ka kryer tre prokurime per sterilizimin e qenve endacake. 1. Tetor 2016 rreth 95 milion per 2500 qen. 2. Pak me shume se 200 milion per 4000 qen dhe 3. Maj 2018 210 milion per 4000 qen. Me vleren e tregut me keto shifra sterilizohen 72.000 qen. Pra shikoni cfare vjedhje. Per me teper ata nuk kane sterilizuar fare. Vetem i kane vrare. Ne tirane sk me qen. Shikoni fotot. Ne cdo pamje eshte nje shishe e kuqe. Eshte acid per cimenton. Me acid i vrasin z. Berisha. As me eutanazi por me acid”.

Jeni Bashkia e turpit

Spitali me standarde europiane i certifikuar nga organizata te huaja qe trumbeton kryeveterinerja vrasese Hermiona Hajdini. Keshtu trajtohen qente e rruges nga kjo klinike. Keta qen nuk meriotojne as nje vdekje dinjitoze por ekzekutohen keshtu pa asnje minimum respekti per jeten.

Kjo masaker pa asnje procedure e ne shkelje flagrante te ligjit nuk ndodhte as ne kohen e komunizmit ku nuk kishte respekt per qenien njerezore jo me per kafshen.

Erion Veliaj, Rudina Hoxha Hermiona Hajdini dhe banda që ata krijuan dhe drejtuan, ka vrarë qente e qytetit tonë dhe ka vjedhur paratë tona.

Ja pra se nga buron arroganca, rrugaçëria dhe kurajo e tyre. Janë bërë të gjithë bashkë në këtë valle korrupsioni dhe vrasjesh.

Varrmihësi dhe banditët e tij mbase nga kjo histori nuk do kenë asnjë pasojë.

Por ata nuk mund të blejnë heshtjen tonë, kurrë.

Kujtohuni për Erion Velian ditën e votimit. Ai meriton ndëshkimin tonë në emër të atyre krijesave qe aq shumë i deshëm dhe AQ SHUMË NA DONIN…

“Animal Risqué Albania”