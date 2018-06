Avion me drogë në zonën Elbasan-Librazhd

Ish-kryeministri Berisha ka denoncuar ngritjen e një avioni me drogë në zonën Elbasan-Librazhdi. Denoncimi ka ardhur pas një mesazhi dhe një fotografie të dërguar në adresë të Berishës nga një qytetar. Qyteari i shkruan Berishës se se avionë të vegjël ulen dhe ngrihen çdo ditë nga fushat e mbjella me hashash.

“Narkoflota në aktivitet të plotë!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Përshëndetje doktor. Në zonën Elbasan-Librazht, qëparë u ngarkua dhe nis 1 avjon. Anonim të lutem”, shkruan qytetari.

Avionët e drogës kanë filluar sërish të ulen dhe të ngrihen në Shqipëri. Por këtë herë avionët nuk ngrihen në bregdet, por në Librazhd.

Ky nuk është rasti i parë që denoncohen avionët me drogë.

Para një muaji Berisha publikoi një videoi ku avionët me drogë niseshin nga ishmi i Durrësit drejt Italisë.

Në muajin janar të këtij viti, ish-Kryeministri Berisha publikon një video ku dukej një avion me drogë që fluturonte mbi aeroportin e Kukësit.

Videoja ishte dërguar nga një qytetar, i cili shkruante se avionët e drogës shkojnë e vijnë.

“Në aeroportin e fjetur të Kukësit, kaçatorrët e narkoqeverisë shkojnë e vijnë! Shikoni videon e qytetarit dixhital”, shkruante Berisha në Facebook.