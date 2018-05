“Zonja e Vjetër” për rekorde të tjera, “Djalli” për të shpëtuar gjithë sezonin

Për Juventusin, finalja e mbrëmjes së sotme në “Olimpico” është para së gjithash një çështje aritmetike: për të shtuar numra të tjerë. Titulli i shtatë radhazi në Seria A është fituar praktikisht nga bardhezinjtë, teksa kanë mbetur për t’u luajtur edhe dy javë shumë formale, sidomos me të fundit e Verona. Kjo mund të shoqërohet edhe me të katërtën Kupë të Italisë rresht.

Do të ishte kampionati i gjashtë i “dobletes”, një rekord që asnjëherë dhe askush nuk e ka arritur në Itali. Demonstrimi i njëpasnjëshëm i pafuqisë ndërkombëtare të “Zonjës së Vjetër”, jashtë kufijve, ndryshon si me magji në arat kombëtare. Polemikat mbi Orsaton (kryesorin e ndeshjes së fundit me Interin) dhe rrethin e tij mund të veprojnë si një motivim shtesë.

Juve dëshiron të fitojë për të heshtur ata që dyshojnë, ata që kritikojnë, ata që dyshojnë tek ajo. Në këtë kuptim, ajo ka nevojë për një fitore të qartë, pa u zvarritur mes polemikash. Nëse kjo nuk është kështu, le të bëhemi gati për kapitujt e mëtejshëm të “Orsateide”, edhe nëse sonte, në “Olimpico”, do të arbitrojë Damato.

Milani, në anën tjetër, luan fatin e gjithë sezonit. Shumë miliona të shpenzuara për merkaton në verën e vitit të kaluar, si një pjesë e qëndrueshmërisë së projektit kinez. Milani është në situatën e pakëndshme të atyre që, në pak ditë, mund të shkojnë nga asgjëja në asgjë, ose pothuajse në asgjë.

Nëse mundin sonte Juventusin, kuqezinjtë marrin gjithçka; shpëtojnë sezonin dhe të siguroni një vend në “Europa League”, direkt në fazën e grupeve. Nëse humbasin finalen e Kupës së Italisë, ata hyjnë në tunelin e hipotezës. Milani, tani i gjashti në kampionat, nuk ka siguruar asgjë. Vendi i tetë do të thoshte përshëndetje nga “Europa League” dhe pothuajse asgjë.

Vendi i shtatë përkthehet ndryshe në pjesëmarrje në “Europa League”, por përmes tri raundeve rraskapitëse kualifikuese. Ky skenar i fundit do të ishte i dëmshëm: fillimi i përgatitjes në fund të qershorit dhe fillim të korrikut, lodhja në pranverë. Prandaj, Milani ka shumë për të humbur, Juventusi më pak.

Përtej llogarive, sonte finalja e Kupës së Italisë do të jetë një shfaqje e mrekullueshme. Në fushë dhe në shkallët e stadiumit. Në drejtkëndëshin e lojës do të jenë shumë nga ata lojtarë, që janë të sigurtë, ose kanë mundësi të fluturojnë për në Botërorin e Rusisë, ndërsa vendet në “Olimpico” tashmë janë çertifikuar si të shitura, me 65.000 spektatorë.

Një koleksion që do të prekë 4 milionë euro. Do të kemi edhe një tribunë shtypi, pa asnjë vend të lirë (400 gazetarë, 100 fotografë). Produkti i Seria A është kthyer në modë dhe fakti që dy emra të mëdhenj të futbollit italian janë përballë, dy klube që kanë fituar disa kompeticione të rëndësishme ndërkombëtare në historinë e tyre, japin një dorë ndihmëse në këtë drejtim.

Juventusi ka mundësinë për të rritur Kupën e Italisë për herë të trembëdhjetë në historinë e saj dhe të bëhet klubi i parë, që e fiton atë katër herë radhazi. Milani, i cili nuk e ka bërë atë trofe të vetin që nga sezoni 2002-2003, mund të marrë të parën Kupë të Italisë të epokës së re kineze.

Mbi formacionet

Juventusi kundër Milanit, Milani kundër Juventusit: konfirmimi i fuqisë dërrmuese, apo fillimi i një cikli të ri? E tregon “Olimpico”, sonte, nga ora 21:00. Allegri, përkundër rikuperimit të Mandzukic, duket i gatshëm t’i besojë “tridentit” të përbërë nga Douglas Costa, Dybala dhe Higuain, ndërsa në mbrojtje duhet të kthehen Benatia me Asamoah, të favorizuar, si dhe Alex Sandro në të majtë.

Milani përgjigjet me modulin 4-3-3 të Gattusos, në të cilin Locatelli, tashmë një “shenjë” kundër Juventusit sezonin e kaluar, do të zëvendësojë Bigilia, ndërsa Kalabria do të zëvendësojë Abate në mbrojtje.

JUVENTUSI (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

MILANI (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Disa statistika

Sonte luhet finalja e Kupës së Italisë, mes Juventusit dhe Milanit. Në “Olimpico” të Romës do të vendoset fituesi i këtij trofeu. Ekzistojnë 24 precedentë të përgjithshëm në mes të dy skuadrave në fjalë, në Kupën e Italisë: 10 fitore bardhezinjtë, 7 fitore kuqezinjtë dhe 7 barazime.

Juventusi dhe Milani do të përballen me njëri-tjetrin në finale të Kupës së Italisë për herë të pestë. Bardhezinjtë fituan sfidat e sezoneve 1941-1942, 1989-1990 dhe 2015-2016, ndërsa kuqezinjtë fituan finalen e sezonit 1972-1973.

Juventusi është skuadra që e ka fituar më shumë herë e Kupën e Italisë: 12. Bardhezinjtë i kanë fituar tri edicionet e fundit të këtij kompeticioni, teksa askush më parë nuk e kishte bërë këtë për tri sezone rresht.

Milani e ka fituar këtë trofe 5 herë: në edicionet 1966-1967, 1971-1972, 1972-1973, 1976-1977, 2002-2003.

18 nga 19 golat e Milanit në finalen e Kupës së Italisë janë shënuar në pjesën e dytë.

Juventusi është i pamposhtur në 11 ndeshjet e fundit të Kupës së Italisë kundër Milanit: 7 fitore dhe 4 barazime.

Juventusi dhe Milani kanë ruajtur rolin e të pamposhturve me gol në të gjitha, 4 ndeshjet e luajtura në këtë Kupë Italiane. Bardhezinjtë kanë shënuar 6 gola (kundër Genoa, Torino dhe Atalanta). Kuqezinjtë kanë shënuar 4 gola (kundër Verona dhe Inter).

Higuain ka shënuar 5 gola në 6 ndeshjet e fundit të Kupës së Italisë me Juventusin, por ka shënuar vetëm një gol në 8 ndeshjet e fundit ndaj Milanit, në të gjitha garat.