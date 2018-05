Zbulohet mashtrimi i mediave të oborrit, Rama në Vjenë jo për negociatat, por për rrugën e re të refugjatëve

Është bërë e rrugës që sa herë ka Edi Rama ndonjë vizitë jashtë, mediat e kontrolluara nga ai e shesin sikur kryeministri po shkon për të lobuar për integrimin.

Kështu ka ndodhur edhe gjatë ditës së djeshme dhe të sotme.

Mediat e Tiranës e kanë shitur vizitën në Vjenë të Edi Ramës si takim për të diskutuar për hapjen e negociatave, por në fakt e vërteta është komplet ndryshe.

Mediat austriake shkruajnë se kancelari Sebastian Kurz do të ketë takime me kryeministrat e vendeve të Ballkanit, mes tyre dhe Edi Rama.

‘Gjatë ditëve në vijim, qeveria do ketë kontakte me vendet e prekura në rajonin e Ballkanit. Kështu, kancelari Kurz do të takohet në Vjenë me homologun shqiptar, Rama. Ata do të flasin për rrugën e re të refugjatëve’, shkruan sot gazeta nzz.ch.