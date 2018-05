Zbardhen lidhjet, Tahiri-Çaka-Sota si lëviznin dhe çfarë transportonin?

Shoferi i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, është pyetur nga prokurorët e Krimeve të Rënda për kontaktet me Orest Sotën, në mjetin e të cilit u gjetën 863 mijë euro dhe patentat e skafit të familjes Tahiri.

Gentian Çaka është një prej njerëzve që ka dijeni më së shumti për lëvizjet dhe kontaktet e ish-shefit të tij. Gjithësesi, prokurorët nuk shpresojnë të marrin të dhëna të rëndësishme nga dëshmia e shoferit, por ata synojnë që të kryqëzojnë të dhënat e përftuara nga hetimi i tyre me deklarimet e Gentian Çakës.

Në 1 nëntor 2017, policia e Elbasanit ndaloi shtetasin Orest Sota, në automjetin e të cilit gjendeshin të shpërndara në mënyrë të ç’rregull patentat e lundrimit të ish-ministrit të brendshëm, të bashkëshortes së tij, si edhe një shumë e konsiderueshme prej 863 mijë euro.

Orest Sota pretendoi që patentat e lundrimit janë harruar në automjet nga shtetasi Gentian Çaka, shofer i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Ndërsa për paratë e gjetura në sediljen e pasme, ai pretendon që ishin paratë e kompanisë së babait të tij, të cilët do të përdoreshin për blerje në funksion të aktivitetit privat.

Në dosjen hetimore, të cilën “Boldneës.al” e ka parë në mënyrë ekskluzive, rezultojnë që ndërmjet Saimir Tahirit, Gentian Çakës dhe Orest Sotës ka njohje të thellë. Aq sa, të tre këta persona kanë lëvizur shpesh jashtë Shqipërisë me automjetet e njëri-tjetrit.

– Me datë 01.09.2017, ora 01:28 shtetasi Orest Sota ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet PKK Murriqan, me automjetin e tij AA718 OS dhe bashkë me të ka qenë edhe shtetasi Gentian Çeka (shoferi i shtetasit Saimir Tahiri).

– Më datë 06.09.2017, ora 19:06 shtetasi Orest Sota ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet PKK Murriqan, me automjetin me targë AA973RX (e regjistruar në e emrin e vëllait të tij), ndërsa shtetasi Gentian Çeka ka dalë në të njëjtën orë dhe datë nga Murriqani me automjetin me targë AA718OS të Orest Sotës. Ndërkohë, hyrjen, shtetasi Orest Sota e ka me datë 11.09.2017, ora 08:20 nga Porti Durrës me automjetin me targë AA718OS, ndërsa Gentian Çeka është kthyer një ditë më vonë, pra me datë 12.09.217, ora 13:58 nga porti Durrës, me automjetin AA973RX. Pra, në kthim kanë ndërruar makinat.

– Më datë 24.02.2017, ora 08:05 shtetasi Orest Sota ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet PKK Murriqan, me automjetin me targë MB 279 AA , e cila rezulton në inventarin e mjeteve të Ministrisë së brendshme. Me këtë mjet ka disa hyrje-dalje shtetasi Gentian Çeka, shoferi i shtetasit Saimir Tahiri.

Pra, në mënyrë të përmbledhur, shtetasi Gentian Çeka ka dy dalje dhe një hyrje me makinën me targë AA718OS që është në pronësi të Orest Sotës. Shtetasi Gentian Çeka ka dy dalje dhe një hyrje me makinën me targë AA101DJ që është në pronësi të shoqërisë “Ikona” me pronar babain e Orest Sotës. Shtetasi Gentian Çeka ka një hyrje me makinën me targë AA973RX që është në pronësi të Ardit Sotës.

“Boldnews.al” ka raportuar më parë për lëvizjet e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, me automjetet në pronësi të familjes Sota.