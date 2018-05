VOA: Raporti për drogën në botë: Shqipëria, kanabisi dhe heroina

Një raport i Bordit Ndërkombëtar të Kontrollit të Narkotikëve për vitin 2017 flet me hollësi për gjendjen e kultivimit dhe trafikimit të drogave në botë.

Raporti përfshin të dhëna për të gjitha rajonet e botës veç e veç. Mes të tjerash, ai identifikon Shqipërinë si burim kryesor të kanabisit që përdoret në Bashkimin Evropian.

Në raport përmendet ndër të tjera e ashtuquajtura rrugë ballkanike e trafikimit të drogës, që siç thuhet aty, dominon korridorin e trafikimit në Evropën Lindore.

Grupet kriminale shqiptare, thuhet në raport, bashkëpunojnë ngushtë me grupet kriminale në Greqi, Itali, Kosovë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni dhe Turqi.

Në rrugën e Ballkanit, thuhet aty, opioidet trafikohen nga Afganistani, Pakistani dhe Irani, duke kaluar nëpër Turqi dhe Ballkan për në Evropën Qendrore dhe Perëndimore.

Sipas raportit, rruga e Ballkanit ka disa degë që ndryshojnë vazhdimisht, por rrjedha kryesore kalon nga Bullgaria, Serbia, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Sllovenia dhe Austria, ndërkohë që një degë më e vogël përmes Maqedonisë dhe Kosovës përdoret për magazinimin dhe ripaketimin.

Në Shqipëri, thuhet në raport, gjatë vitit 2016 pati një shtim të kultivimit të kanabisit, e lidhur kjo me një zgjerim të trafikut detar si dhe me përpjekje për trafikim përmes rrugëve ajrore.

Konfiskimet e kanabisit në Shqipëri u rritën me 164 për qind nga viti 2015 në 2016, duke arritur në një total prej 30 ton në vitin 2016, krahasuar me 11.3 ton të konfiskuar në 2015. Gjatë kësaj periudhe, çmimi i kanabisit të papërpunuar u ul, nga

600-1,300 euro për kg në vitin 2015 në 100-400 euro për kg në 2016.

Gjithnjë e më shumë, thotë raporti, një pjesë e heroinës së trafikuar po qëndron në Shqipëri për konsumatorët vendës. Sipas statistikave të qeverisë, konfiskimet e heroinës në vitin 2016 tregojnë një rritje të sasisë së sekuestruar.

Raporti i pasqyruar në VOA me 20 Prill

Departamenti i Shtetit thotë se problemet më të konsiderueshme të të drejtave të njeriut në vitin 2017 në Shqipëri, ishin “kufizimet në lirinë e shprehjes dhe të shtypit, përfshirë autocensurën dhe frikësimin e gazetarëve shkaktuar nga interesat financiare dhe politike; dhe korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisë”.

Përsa u takon zgjedhjeve, raporti i referohet OSBE-së, kur thotë se zgjedhjet respektuan liritë themelore por u ndikuan negativisht nga akuzat për blerje votash dhe presion ndaj votuesve.

Në raportin e përvitshëm për të Drejtat e Njeriut thuhet se mosndëshkueshmëria mbeti një problem serioz.

“Ndjekja penale dhe veçanërisht gjetja fajtorë e zyrtarëve që kanë kryer shkelje ishte sporadike. Zyrtarët, politikanët, gjykatësit dhe persona me interesa të fuqishme biznesi ishin shpesh në gjendje të shmangnin ndjekjen penale”, thuhet në raportin që doli të premten.

Departamenti i Shtetit thotë se gjatë vitit 2017, “korrupsioni ishte i përhapur në të gjitha degët e qeverisjes” në Shqipëri.

“Mes janarit dhe gushtit, zyra e Prokurorit të Përgjithshëm regjistroi 185 hetime të reja korrupsioni. Gjatë së njëjtës periudhë, 122 persona dolën në gjyq për shkelje të lidhura me korrupsionin dhe 99 u shpallën fajtorë”, thuhet në raport.

“Ndërsa prokurorët shënuan përparim të konsiderueshëm në ndjekjen e rasteve të korrupsionit në nivele të ulëta, përfshirë prokurorë dhe gjykatës të korruptuar, ndjekja penale e krimeve të niveleve më të larta nuk po ndodh, për shkak të frikës së hetuesve për hakmarrje, një mungese të përgjithshme burimesh dhe korrupsionit brenda vetë gjyqësorit”, thuhet në raport.

Probleme të ngjashme përmenden edhe për gjyqësorin.

“Presioni politik, frikësimi, korrupsioni i përhapur dhe burimet e kufizuara disa herë nuk e lejuar gjyqësorin të funksiononte në mënyrë të pavarur dhe efektive”, thuhet në raport.

Po ashtu thuhet se politizimi i emërimeve në Gjykatën e Lartë dhe atë Kushtetuese vunë në rrezik pavarësinë dhe integritetin e këtyre institucioneve dhe se Ministria e Drejtësisë nuk mori masa të duhura disiplinare ndaj gjykatësve.

Në raport thuhet se në përgjithësi autoritetet mbajtën kontroll efektiv mbi policinë, Gardën e Republikës, forcat e armatosura dhe shërbimin e zbulimit, “megjithëse zyrtarët herë pas here përdorën burime shtetërore për përfitime personale dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë kryen shkelje”.

“Policia jo gjithmonë e zbatoi ligjin në mënyrë të balancuar. Lidhjet personale, ato politike ose kriminale, infrastruktura e dobët, mungesa e paisjeve ose menaxhimi i papërshtatshëm kontribuan në korrupsionin e vazhdueshëm dhe sjellje joprofesionale. Autoritetet vazhduan të bëjnë përpjekje për t’i trajtuar këto probleme duke riparuar ambjentet e policisë, duke marrë automjete më të reja dhe duke nxjerrë në pah masat antikorrupsion”, thuhet në raport.

Sipas raportit, mosndëshkueshmëria mbeti një problem serioz, “megjithëse qeveria shtoi përpjekjet për ta trajtuar, veçanërisht duke rritur përdorimin e pamjeve filmike për të dokumentuar dhe për të ndjekur penalisht shkeljet e policisë”.

Megjithëse qeveria kishte mekanizma për të hetuar dhe dënuar abuzimet dhe korrupsionin, korrupsioni i policisë vazhdoi të mbetej problem.

Përsa i takon lirisë së shprehjes dhe së medias, raporti thotë se qeveria në përgjithësi i respektoi këto të drejta, por shton se pati njoftime se qeveria, bizneset dhe grupet kriminale u përpoqën të ushtrojnë ndikimi tek media në mënyrë të papërshtatshme.

“Media e pavarur ishte aktive dhe shprehu një larmi të gjerë pikëpamjesh, megjithëse pati disa përpjekje për të ushtruar presion direkt dhe indirekt politik dhe ekonomik ndaj medias, përfshirë kërcënime dhe dhunë ndaj gazetarëve që punonin për histori investigative për krimin dhe korrupsionin”, thuhet në raport.

Po ashtu “presioni politik, korrupsioni, mungesa e fondeve e ndrydhën median e pavarur të shkruar” dhe problem mbeti autocensura.

Ka patur një keqkuptim në raportimin e mëparshëm në RD në lidhje me mos pasqyrimin nga VOA të raportit vjetor të Departamentit të Shtetit, i cili rezulton të jetë jo i saktë dhe e botojmë të plotë bashkë me ndjesën. Ky është varianti i publikuar nga Zëri i Amerikës.