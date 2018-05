Thyejmë rekordin e sirianëve në Francë për azil, jeta nën tenda e familjeve shqiptare

Shqiptarët zënë vendin e parë në podiumin e trishtë të kërkuesve të azilit në Francë me 7432 kërkesa, para sirianëve, afganëve dhe sudanezëve.

Shtetasit nga Shqipëria kanë qenë dy herë më të shumtë në numër se sirianët, gjë që shihet me shqetësim nga autoritetet franceze.

Shkalla e pranueshmërisë së shqiptarëve ka qenë e ulët ndaj ekspertët e bëjnë edhe njëherë të qartë se arsyet ekonomike nuk merren parasysh për të garantuar qëndrimin në Francë, përcjell Telegrafi.

Tani e disa ditë, katër tenda me familje shqiptare janë vendosur në rrugën “Étienne Billères” të Komunës Haute-Garonne në Francë.

Bëhet fjalë për dy familje shqiptare me pesë fëmijë, të cilat presin këshilla për orientim rreth kërkesës së tyre për azil.

Në Francë, shqiptarët janë ndër të parët që parashtrojnë kërkesa për azil në rrethinën e Tuluzit.

Sipas kësaj komune, shifrat e tilla janë rritur fortë gjatë vitit të kaluar, në krahasim me një vit më parë. Në vitin 2016, Shqipëria radhitej e para në Francë për kërkesa të azilit, me 7 432 kërkues të regjistruar nga autoritetet përkatës franceze.

Disa hapa më larg janë vendosur shqiptarë të tjerë, me tenda të thurura nën ballkonet e francezëve. Familja Çupi e rrëfen fatin e saj: Dy vite e gjysmë në Lille, kërkesa e parë për azil i është refuzuar, më pas kthimi në Gjermani para se të rikthehen në Francë, shkruan “La Depeche”.

Fillimisht në Dunkerque, e më pas në Tuluz që tre javë. Në brendinë e tendës dy vogëlushe të shqetësuara të moshës tre e pesëvjeçare.

Njëra nga to është e lindur në Francë. Familja shpjegon se rregullisht cingëron në numrin telefonik 115, numër ky që u është dedikuar të pastrehëve, por se asnjëherë deri më tani nuk kanë marrë përgjigje.

Argumentet më kryesore që dëgjohen nga shqiptarët janë shkaqet ekonomike, një arsye kjo që nuk merret parasysh në dhënien e të drejtës së qëndrimit. Nisur nga këto rrethana, shkalla e pranueshmërisë së kërkesave të shqiptarëve ka qënë e ulët dhe në nivelin 6.5%.

Autoritetet franceze nxisin edhe njëherë shtetasit që vijnë nga vendet e sigurta që të mos ndërmarrin udhëtime, pasi nuk kanë asnjë shans për të përfituar azil për rrethana financiare. Për t’u theksuar është fakti se vala e fundit e azil-kërkuesve që ka përfshirë europën është më e madhja që është ndeshur pas më shumë se 40 vitesh.