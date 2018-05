SHBA konfirmon largimin e Lu, prioritet për ambasadorin e ri goditja e krimit. Rama s’do ta ketë të lehtë

Zëvendës ndihmës Sekretari amerikan në detyrë, Mathew Palmer deklaron për gazetën “Mapo”, se ambasadori aktual amerikan, Donald Lu, do të largohet nga Shqipëria në verë. I pyetur mbi ndryshimin e mundshëm të politikës së SHBA ndaj Shqipërisë, Palmer përgjigjet se përparësitë e politikës së Uashington-it do të jenë të njëjta.

Si të tilla ai liston mbështetjen e reformës së gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Zyrtari i Departamentit të Shtetit thotë se për emrin e ambasadorit të ri duhet pyetur në Shtëpinë e Bardhë.

Ambasadori Donald Lu do të largohet nga Shqipëria në mesin e muajit korrik, pas tre vjet e gjysëm si Ambasador i SHBA-ve në Tiranë.

Interesimit tonë për emërimin e ambasadorit të ri, një zyrtar i Departamentit të Shtetit iu përgjigj se “ambasadori Donald Lu vazhdon të shërbejë si Ambasadori i SHBA-ve në Shqipëri”. Sidoqoftë, Exit.al mësoi nga një burim në Departament se Ambasadori Lu mbaron misionin e tij në Tiranë në fund të qershorit dhe do të kthehet në Uashington në mesin e muajit korrik.

Zoti Lu nuk ka marrë asnjë emërim ambasadorial nga Presidenti Trump, dhe nuk është caktuar ende në ndonjë detyrë brenda Departamentit të Shtetit. Me shumë gjasa, sikurse parardhësit e tij, Ëithers dhe Arvizu, pas kthimit në Uashington, Lu do të mbetet pa ndonjë detyrë domethënëse në Departament.

Ndërkohë, nuk ka asnjë parashikim se kur Presidenti Trump do të emërojë ambasadorin e ri në Shqipëri. Exit.al ka kërkuar të mësojë pranë zyrës së shtypit të Shtëpisë së Bardhë për pritshmërinë kohore të emërimit të ambasadorit të ri, por nuk kishte marrë ende përgjigje në momentin e botimit të këtij shkrimi. Sidoqoftë, duke patur parasysh kohën që duhet për miratimin e emërimeve ambasadoriale nga Kongresi i SHBA-ve, dhe duke patur parasysh se Kongresi është pushim në periudhën 1 gusht–3 shtator, mund të hamendësohet se ka pak gjasa që ambasadori i ri të marrë detyrën në Shqipëri para fundit të vitit.

Për të plotësuar boshllëkun, Departamenti i Shtetit ka vendosur që zëvendës ambasadori i ri, i cili është emëruar dhe pritet të vijë në Shqipëri në fillim të muajit gusht, do të drejtojë Ambasadën e SHBA-ve si i ngarkuar me punë i përkohshëm deri në ardhjen e ambasadorit të ri amerikan.

Po këtë verë do të mbarojnë mandatet të gjithë zyrtarët më të lartë të Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe misioneve në varësi të saj. Zëvendës Ambasadori, David Muniz e mbaron mandatin dhe do të largohet nga Shqipëria në fund të gushtit. Shefi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun Ryan Roberts do të largohet në fund të muajit korrik.

Shefi i Zyrës së OPDAT Jon Smibert do të largohet në fund të korrikut, ndërsa shefja e misionit të USAID-it Catherine Johnson do të largohet gjithashtu brenda verës.

Të vetmit drejtues aktualë që do mbeten në detyrë pas muajit gusht 2018 janë shefja e Seksionit Politik dhe Ekonomik Carson Relitz-Rocker, e cila është emëruar në Shqipëri vitin e shkuar dhe shefi i Zyrës Konsullore Daniel Koski i cili gjithashtu mbërriti në Shqipëri vitin e shkuar.

Largimi i Ambasadorit Lu pritet të sjellë një ndryshim të thellë të qëndrimeve të Ambasadës Amerikane në Tiranë, veçanërisht do sjellë fundin e politikës shpesh personale të Ambasadorit Lu në mbështetjen pa kushte të Kryeministrit Rama dhe shumicës socialiste.

Muajt e fundit ka patur një shkëputje dhe indiferencë të Departamentit të Shtetit ndaj Shqipërisë, për shkak se shefi i ri për Europën i Departamentit, Ndihmës Sekretari i Shtetit Ëess Mitchell, ka zgjedhur që aktualisht të mos merret me Shqipërinë, duke e shmangur atë edhe nga vizita e që ai bëri në të gjtiha vendet e rajonit para disa muajsh.

Prandaj, në mënyrë të pazakontë dhe në kontrast me parardhësen e tij Victoria Nuland, Mitchell nuk ka bërë asnjë koment dhe nuk ka mbajtur asnjë qendrim për Shqipërinë, pavarësisht ngjarjeve me rëndësi politike të muajve të fundit.

Burimi jonë në Departamentin e Shtetit u shpreh se Mitchell ka zgjedhur të mos përfshihet me Ambasadorin Lu, duke qënë se ai është në fund të mandatit të tij, dhe të fillojë zbatimin e qëndrimit të ri politik të Departamentit të Shtetit ndaj Shqipërisë pas largimit të ambasadorit.