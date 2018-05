Sëmundjet që kuron fruti magjibërës dhe përse konsiderohet pema më e mirë në botë

Hurma është konsideruar si pema më e mirë në botë për shëndetin tonë për shkak të vitaminave A dhe C, proteinave, yndyrave, kripërave minerale dhe përmbajtjes së lartë të hekurit. Hurma shërben për një sërë sëmundje si anemia, dobësimi i përgjithshëm i organizmit, gjëndrat teroide, dhimbjet e barkut si dhe në lehtësimin e lindjeve normale të grave shtatzënë.

Ato për organizmin janë burim i shkëlqyeshëm i fibrave natyrorë dhe për punë të mirë të zorrëve. Sheqeri natyror, i cili gjendet në hurma, është alternativë e përsosur për sheqerin e zakonshëm. Ajo përmban rreth 17 për qind sheqer kur është e freskët dhe 62 për qind kur thahet. Hurmat kanë spektër të gjerë të vlerave shëndetësore dhe nutricioniste, për shkak të të cilave konsiderohet si pema më e shëndetshme në botë.

Sipas përbërjes së tyre hurmat janë tableta të vërteta multivitaminësh natyrorë, që mund t’i përdorin fëmijët dhe të rriturit. Hurmat janë burim i shkëlqyer i hekurit, për shkak të përmbajtjes së luteinës dhe zeaksantinës, hurma quhet edhe “vitamina për sy”.

Njëra nga sëmundjet që kuron fryti i hurmës është sëmundja e anemisë, dobësimit të përgjithshëm të organizmit pas kalimit të ndonjë sëmundje. Në këtë rast këshillohet të përdoret mjekimi me hurma, ku çdo ditë konsumohen 6 deri në 15 kokrra të pjekura rreth një orë para ose pas ushqimit për 15 ditë deri në 25 ditë. Hurmat kanë dhënë rezultate të mira në luftimin e sëmundjeve të aparatit tretës si dhe diarresë kronike. Gjithashtu, shumë të sëmurë nga gjëndrat tiroide (fryrja e gushës), kanë pasur përmirësime të dukshme pas përdorimit me bollëk në racionin ditor të frutave të hurmës. Farat e hurmës kanë gjetur përdorime në dhimbjet shumë të forta të barkut.

Përveç këtyre vetive të veçanta hurmat ndihmojnë edhe në rritjen e aktivitetit hormonal për të dy sekset, në gratë shtatzënë ajo ndihmon ne lindje normale dhe pa probleme. Hurma mund të përdoret e freskët, e thatë, përgatitet reçel, marmelatë dhe ëmbëlsira të ndryshme.

Nëse konsumojmë 1 hurmë në ditë i bëjmë një nder të madh organizmit, pasi mund të marrim një sasi të konsiderueshme vitaminash. Hurma mund të ndihmojë në pastrimin e mushkërive, të asgjësojë nxehtësinë e brendshme, të parandalojë dizanterinë, të nxisë funksionin tretës etj. Hurma është e pasur n karotene, riboflavin, vitaminën C dhe proteinë.

Origjina

Kina është vendi i origjinës i hurmës, e cila ka një histori të mbjelljes më shumë se 1000 vjet. Ky frut ndahet në dy lloje: hurma e ëmbël dhe hurmë rrudhëse. Lloji i parë mund të konsumohet drejtpërdrejt, ndërsa lloji i dytë kërkon lënien për një kohë në ujë të grohtë etj. Hurma është e pasur në glukozë, saharozë, frutozë etj., prandaj ajo është shumë e ëmbël. Konsumi i hurmës mund të sjellë ndjenjën e ngopjes më shumë se konsumi i një molle apo dardhe. Hurma e freskët përmban edhe shumë jod, i cili mund të parandalojë dhe përmirësojë problemet me tiroiden.

Vetitë

Hurma ka gjithashtu pektinë, një lloj fibre dietike që mund të shkrihet në ujë. Kjo fibër pastron zorrët dhe nxit jashtëqitjen, duke parandaluar kapsllëkun. Ata që punojnë shumë duhet të konsumojnë hurma për zvogëlimin e inflamacioneve, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, dhe për shëndetin e organizmit në tërësi. Përveç kësaj, hurma mund të parandalojë ngurtësimin e arterieve kardiovaskulare. Vetëm pacientët e prekur nga infarkti miokardial nuk duhet të konsumojmë shumë hurma, pasi mund të ketë rol negativ për shëndetin e tyre. Hurma është një frut i shkëlqyer për uljen e tensionit, prandaj personat që vuajnë nga hipertensioni duhet ta konsumojnë këtë frut.

Ja kur nuk duhet të hani hurmë:

1. Me stomakun bosh

Kur jemi të uritur stomaku sekreton më shumë acide të tretjes. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut mund të formojnë gurë, ulçer, gjakderdhjen dhe probleme të tjera serioze në stomak.

2. Disa hurma në të njëjtën kohë

Hurma përmban shumë karbohidrate. Konsumi i tyre në sasi të lartë shkakton ndikime negative për dhëmbët, nivelin e sheqerit në gjak, por edhe tek oreksi ynë. Përveç kësaj, tanina tek hurma mund të ndikojë thithjen e elementeve si kalciumi e magnezi.

3. Konsumi i hurmës me fruta deti

Tanina tek hurma mund të bashkohen me proteinë, kalcium, duke formuar një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon organet e tretjes si stomak, zorrë etj dhe shkakton kapsllëk dhe fenomene të tjera.

4. Hurma me lëkurë

Disa prej nesh parapëlqejnë konsumin e hurmës me lëkurë. Por, lëkura e saj ka shumë taninë dhe mund të krijojë probleme në stomak. Prandaj këshillohet ta heqja e lëkurës.

Kush nuk duhet të konsumojë shumë hurma?

1. Të gjithë ata që vuajnë nga anemia nuk duhet të konsumojnë shumë hurma, pasi mund të ndikojnë thithjen e hekurit.

2. Personat me diabet, pasi hurma ka shumë sheqer

3. Personat me gastrit kronik, keqtretje dhe sëmundje të tjera në aparatin tretës nuk duhet të konsumojnë shumë hurma.

6 kuriozitete rreth hurmës!

Hurma është e njohur për shumë llojshmërinë e saj sa i përket dobive, dhe shkenca ende deri me sot nuk ka arritur që t’i përkufizoje të gjitha dobitë e nxjerra nga ajo. Hurma është e njohur për shumë llojshmërinë e saj sa i përket dobive, dhe shkenca ende deri me sot nuk ka arritur që t’i përkufizoje të gjitha dobitë e nxjerra nga ajo, andaj edhe ne do të i përmendim disa prej tyre, duke llogaritur ndoshta si të arritura të fundit rreth Hurmës, prej dobive të saj do të veçojmë:

1. Hurma nuk është bartëse e baktereve dhe mikrobeve.

2. Hurma mund të ndodhë të jetë e krimbur nëse ajo është e vjetër, por krimbi i saj nuk shkakton dëme përkundrazi ai është një mbytës për mikrobet dhe bakteret tjera.

3. Hurma po ashtu është edhe ushqimi dhe ilaçi më i preferuar i astronautëve.

4. A e dini se fibrat e hurmës janë pastruesit më të mirë për trupin e njeriut dhe njëkohësisht janë mbrojtësit më të mirë të tij.

5. A e dini se çdo 100 gram të hurmës përmbajnë 318 kalori përkundër çdo 100 gram mjaltë që përmbajnë vetëm 315 kalori.

6. Një hurmë e vetme të jep kalori të mjaftueshme për të kaluar një ditë të plotë dhe të stërmbushur me aktivitete fizike.