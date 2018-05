Sekuestrohet 1 ton kokainë në Gjermani, kush janë shqiptarët e arrestuar

Policia gjermane në Bavari ka sekuestruar një ngarkesë prej 1 ton kokainë, ndërsa në pranga janë vënë 12 persona, shumica shqiptarë. Identitet e personave të arrestuar, nuk bëhen me dije pwr arsye hetimore. Sipas policisë gjermane shqiptarët e arrestuar janë shtetas që ishin rezidentë prej vitesh në Gjermani.

Sasia e kokainës ishte futur në Gjermani e fshehur në kuti bananesh të destinuara për tregun vendas. Aksioni antidrogë është zhvilluar nga policia në bashkëpunim mes prokurorinë gjermane dhe agjencive të huaja. Dyshohet se banda ka trafikuar në total 1.8 tonë kokainë me vlerë totale 400 milionë euro.

Ministri i Brendshëm bavarez, Joachim Herrmann, do të paraqesë të mërkurën detaje në lidhje me hetimin.

Hetuesit folën për një “goditje të ndjeshme” kundër krimit të drogës dhe pritet të japin detaje rreth aksionit të mërkurën, raportojnë mediat lokale. Ministri i Brendshëm i Bavarisë, Joachim Herrmann do të paraqesë detaje dhe sfondin e hetimeve paraprake të mërkurën më 16 maj në ora 12.30 në Mynih, bashkë me zyrtarë nga grupi hetimor.