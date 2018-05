Rama pas grabitjes së Prokurorisë, prokurori po hetonte dy dosjet e Olsit për kokainën dhe Spitallën

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar pas grabitjes së servareve të prokurorisë së Durrësit. Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se, vjedhja e serverave të prokurorisë është vepër kriminale e Edvin Kristaq Ramës.

Postimi i Berishës në Facebook

Vjedhja e serverave te prokurorise, veper kriminale e Edvin Kristaq Rames!

Te dashur miq, dje u vodh ne prokurorine e Durresit serveri i dosjeve me te medha te krimit te organizuar, nder me te fuqishmit ne Europe! Nje jave me pare u rrembye si rastesisht posta e dosjeve qe transferoheshin nga Tirana ne kete prokurori!

Seriali i rrembimit dhe vjedhjeve te paprecedenta te dosjeve me te renda dhe serverit te tyre ne prokurorine e Durresit, eshte deshmi tjeter e degjenerimit te narkoshtetit ne Shqiperi. Vjedhja e serverit te prokurorise ndofta nuk u realizua nga te njejtit njerez qe vodhen serverin e tatimeve me 20 milione deklarata tatimore te qytetareve shqiptare, por u realizua me urdherin e te njejtit kryebandit qe perdor krimin kunder ligjit, pra me urdher te Edi Rames.

Nder dosjet e vjedhura me serverin e prokurorise eshte dosja famoze e 613 kg kokaine, qindra faqe te te ciles deshmonin se pritesi i saj ishte klani Rama; ishte dosja e Spitalles e Olsit dhe kompanise fantazme te parkut industrial; ishin regjistrimet e bisedave te Gjushit me balozet e zi te medhenj te krimit dhe droges ne Shqiperi dhe rajon; ishin pergjimet ambientale por edhe informimet qe Edi Rama i bente Gjushit se ai eshte ne pergjim te trefishte; ishte dosja famoze e tokave.

Ne server ishin te gjithe dokumentat e botes se krimit qe fundosnin Edvinin dhe rrethin e tij me te ngushte. Vjedhja e dyte ne harkun kohor nje javor nga bandat e kryeprokurorit dhe kryegjykatesit Edvin Kristaq Rama, qe deshmon menyren qe ai ka zgjedhur per te mbrojtur krimin e organizuar dhe lidhjet e tij me krimin, eshte nje dryn i ri ne mbylljen e dyerve per hapjen e negociatave te Shqiperise me Bashkimin Europian! sb