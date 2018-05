Qeni i tërbuar që kafshoi Ramën

Petrit VASILI

Shendetesia dhe qeni i terbuar qe kafshoi kryeministrin dhe te tjeret…

Shendetesia falas ishte dhe mbetet damka e turpit te kryeministrit,damkë qe nuk do te shlyhet e harrohet kurre.

Zero spitale te rinj dhe qindra milion euro shperdorim per koncesione,ky eshte bilanci tragjik i shendetesise se goditur ne zemer nga hajdutet dhe profanet.

Per listen e barnave ankohen te semuret me talasemi

Per listen ankohen qindra te semure te tjere me semundje te ndryshme, qe u perjashtuan dhunshem nga lista.

Po po per listen e barnave nuk ka para’ se i perpine koncesionet e turpshme, qe shkaterruan shendetesine shqiptare.

Dallkaukeve te shendetesise u duhet te dhenat personale te njerezve qe tu grabisin votat dhe nuk u duhet fare se si t’i sherojne me mire njerezit apo tu japin me shume barna dhe cilesore.

Por per keta nuk ka asnje problem se te semuret mund te vdesin apo invalidizohen pasi keta ecin sipas motos kriminale te kryeministrit qe “te gjithe nga 2 meter dhe’ do marrin”.

Ky qen i terbuar qe ka kafshuar kryeministrin paska kafshuar edhe keta te tjeret, por meqe s’ka vaksine kunder terbimit keta iken fare nga trute e moren malet.