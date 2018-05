Protestoi kundër Ramës, Gjykata dënon kryetarin e FRPD Shkodër

Kryetari i FRPD Shkodër, Arvit Bushati është dënuar nga Gjykata e Shkodrës me 6 milionë lekë pse protestoi kundër Ramës. Vendimi është marrë sot nga Gjykata e Shkodrës për një protestë që të rinjtë e FRPD zhvulluan para disa kohësh kundër kryeministrit Rama gjatë një vizite që ai zhvilloi në Shkodër.

“Edi Ramen e tmerron çdokush qe proteston, por fobia e tij jane te rinjte. Te rinjte e FRPD Shkoder jane kthyer ne makth per te. I ndaloi, i shoqeroi ne komisariat, i kercenoi e kur nuk ia doli dot, thirri ne ndihme sistemin gjyqesor, ate te cilin e kontrollon me thjeshte, ca me deshire e ca me presione. Se fundi nje vendim absurd eshte marre ndaj Kryetarit te FRPD Arvit Bushati.

Por Edi Rama mesaduket akoma nuk e ka mesuar se te rinjte demokrate nuk i ndal dot as me gjoba, as presione dhe aq me pak me kercenime.

Edi Rama e ka marre rrugen pa kthim drejt largimit. Edi Rama do te mbahet mend si turpi i Shqiperise, si kryeministri i krimit, droges dhe korrupsionit”, shkruan kryetari i FRPD, Belind Këlliçi.